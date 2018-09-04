Спикер Рады назвал Гитлера "самым большим" демократом

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий в эфире телеканала ICTV назвал Адольфа Гитлера "самым большим" демократом.

"Я сам огромный сторонник прямой демократии. <…> Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович в 30-х годах", — заявил он.

Политик также добавил, что изучал прямую демократию "на научном уровне", и призвал не забывать вклад фюрера в ее развитие.

Украинские общественные и политические деятели неоднократно делали подобные радикальные заявления. Так, в апреле депутат Львовского городского совета Марьяна Батюк в соцсетях поздравила Гитлера с днем рождения, а в мае консул Украины в Гамбурге Василий Марушинец назвал фашизм "почетным" делом, а также представил свою версию флага Украины со свастикой.