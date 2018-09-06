Депутат Рады после отдыха в Крыму понял причины его присоединения к РФ

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий отдохнул в Крыму и выяснил у местных жителей, почему они проголосовали на референдуме за вхождение полуострова в состав России. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne.
Политик подчеркнул, что на Украине необходимо понять причину воссоединения Крыма с Россией.
Крым стал российским в результате референдума, который проводился после госпереворота на Украине в 2014 году. Более 95 процентов жителей региона высказались за возвращение территории в состав России.
Украина по-прежнему называет полуостров своей, но временно оккупированной территорией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
"Прозрение украинских политиков"
Как отметил президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, к украинским политикам "постепенно начинает приходить прозрение"
По его словам, украинские власти угрожали уничтожить Крым.
"Поэтому мы не просто проводили референдум — мы "вышли на войну". Мы защищали себя и свой очаг", — заключил Колесниченко.
"Ложь, завернутая в патриотизм"
Ранее украинский политтехнолог Михаил Подоляк в материале для "Главреда" написал, что Киев четыре с половиной года дезинформирует украинцев о ситуации в Крыму, в частности пытается убедить население, что на полуострове нет туристов.
Он также предлагает обратиться к опыту крымских таксистов, которые могут рассказать, что "почти вся индустрия частного извоза заточена на "крымские переходы" и что в этом году уже есть рекорды".
Кроме того, Подоляк критикует украинцев, которые верят "данным" официальных властей, словно не хотят знать правду.
Он назвал заявления Киева "ложью, завернутой в патриотизм".