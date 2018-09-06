Депутат Рады после отдыха в Крыму понял причины его присоединения к РФ

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий отдохнул в Крыму и выяснил у местных жителей, почему они проголосовали на референдуме за вхождение полуострова в состав России. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, крымчане не хотят возвращаться в состав Украины, вспоминая события в Одессе, бандеровщину. Он указал на то, как после референдума на полуострове ряд сотрудников правоохранительных органов и военных решили принять российское гражданство; так, из 600 сотрудников СБУ только 200 вернулись на Украину.

Политик подчеркнул, что на Украине необходимо понять причину воссоединения Крыма с Россией.

Крым стал российским в результате референдума, который проводился после госпереворота на Украине в 2014 году. Более 95 процентов жителей региона высказались за возвращение территории в состав России.

Украина по-прежнему называет полуостров своей, но временно оккупированной территорией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

"Прозрение украинских политиков"

Как отметил президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, к украинским политикам "постепенно начинает приходить прозрение"

"Крымчане не просто стремились в Россию, они защищали свои семьи, своих детей, близких, свою землю от нашествия орды фашистов, которые показали за время Майдана, как они расправляются, и как они убивают за инакомыслие", — заявил он в эфире радио Sputnik

По его словам, украинские власти угрожали уничтожить Крым.

"Поэтому мы не просто проводили референдум — мы "вышли на войну". Мы защищали себя и свой очаг", — заключил Колесниченко.

"Ложь, завернутая в патриотизм"

Ранее украинский политтехнолог Михаил Подоляк в материале для "Главреда" написал, что Киев четыре с половиной года дезинформирует украинцев о ситуации в Крыму, в частности пытается убедить население, что на полуострове нет туристов.

По его словам, пропаганда Киева не имеет ничего общего с реальным положением дел. Так, украинские власти постоянно рассказывают, что поток туристов в Крым снижается, в то время как очереди в пограничном Чонгаре только растут.

Он также предлагает обратиться к опыту крымских таксистов, которые могут рассказать, что "почти вся индустрия частного извоза заточена на "крымские переходы" и что в этом году уже есть рекорды".

Кроме того, Подоляк критикует украинцев, которые верят "данным" официальных властей, словно не хотят знать правду.

Он назвал заявления Киева "ложью, завернутой в патриотизм".