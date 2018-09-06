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Политик: крымчане не просто проводили референдум – они "вышли на войну"

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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМолодые люди на набережной в СевастополеМолодые люди на набережной в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Депутат Верховной рады отдохнул в Крыму и заявил о необходимости понять причины его возвращения в Россию. Прозрение приходит, но запоздалое, отметил президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik.

Депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий отдохнул в Крыму, где спрашивал местных жителей, почему они проголосовали на референдуме за вхождение полуострова в состав России. Об этом политик рассказал в эфире телеканала NewsOne.

"Проводя часть своего отпуска в Крыму, я общался с очень многими украинцами, нашими людьми. Есть люди, которые крутят пальцем у виска и говорят: "какой возврат, вы что? Вот туда?". И про бандеровщину говорят, и про сожженных в Одессе, и про госпереворот. Большинство людей – я могу руку на сердце положить. Поверьте, это не в том (дело, – ред.), что я так хочу или я так не хочу, – так думают многие люди", – отметил парламентарий, подчеркнув, что Украине необходимо понять причину воссоединения Крыма с Россией.

Балицкий заметил, что после референдума на полуострове многие сотрудники правоохранительных органов и военных также решили принять российское гражданство. "Почему из 600 СБУшников только 200 вернулись назад? Почему десятки тысяч наших военных, милиционеров, судей, прокуроров (остались в Крыму, – ред.)? Они что, все под пистолетом, что ли, пошли? Нет", – заключил депутат.

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik отметил, что принимая решение о возвращении в Россию, крымчане защищали свои семьи и свою землю.

"К украинским политикам постепенно начинает приходить прозрение: крымчане не просто стремились в Россию, они защищали свои семьи, своих детей, близких, свою землю от нашествия орды фашистов, которые показали за время Майдана, как они расправляются, и как они убивают за инакомыслие. Мы в Крыму на протяжении двадцати с лишним лет украинской власти регулярно слышали угрозы не только со страниц печати, а с трибуны Верховного совета – заявления типа "Крым будет либо украинским, либо безлюдным". Угрозы уничтожения нашей идентичности звучали постоянно. Поэтому мы не просто проводили референдум – мы "вышли на войну". Мы защищали себя и свой очаг. Прозрение, которое постепенно приходит к отдельным украинским политикам, увы, запоздало. Сегодня судьба Крыма – пример для определенных регионов Украины, которые тоже начинают задумываться, стоит ли жить в этом очаге беззакония и фашизма", – полагает Вадим Колесниченко.

Он также прокомментировал прибытие в Крым общественной делегации из США. Делегация намеревается посетить различные города, запланированы встреча с парламентариями, экскурсионная программа. 

"Крым все больше интересен мировому сообществу. Изначально всем было понятно, что Крым лишь временно был не территорией России. Было очевидно, что референдум прошел вовсе не под дулами автоматов. Во время референдума я общался более чем с 200 журналистами из разных стран, показывал, как люди стремятся на референдум, что на наших улицах нет военных, и никто никого ни к чему не принуждает. Есть "правила игры" и Запад все еще продолжает гнуть свою старую линию. Однако санкции ничего не дали, война фейков против России ничего не дала – а восстанавливать отношения необходимо. Поэтому все больше политиков и обычных граждан во всем мире будут приходить к мысли, что Крым – это исконно российская территория, и здесь мир, порядок и отражено желание людей жить в мире и жить в составе России", – сказал Вадим Колесниченко.

Крым стал российским регионом в результате референдума, который проводился после госпереворота на Украине в 2014 году. Около 97 процентов избирателей Республики Крым и 96 процентов избирателей Севастополя высказались за возвращение территории в состав России.

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