ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Более 700 тысяч жителей Донбасса не получают законные социальные выплаты от Украины, заявила в среду пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики Виктория Талакина.

Выплату в Донбассе пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил с середины лета 2014 года. На пенсию имеют право жители Донбасса, которые зарегистрировались на подконтрольных Киеву территориях. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам. Вопрос возобновления выплат обсуждается на встречах экономической подгруппы по Донбассу в Минске. Одно из предложений — выплачивать пенсии жителям ДНР и ЛНР через международный комитет Красного Креста. В ДНР заявили, что Киев блокирует эту инициативу.

"По информации пенсионных фондов республик, на текущий момент в отдельных районах Донецкой и Луганской областей проживают 1 098 889 пенсионеров (в ДНР 674 165, в ЛНР 440 835), из них около 702,45 тысячи человек не получают законные пенсии и социальные пособия от Украины", — написала на странице в Facebook Талакина.

По ее словам, представители ДНР в экономической подгруппе на встрече в Минске в среду снова акцентировали внимание на предложении о возобновлении выплат жителям неподконтрольного Киеву Донбасса через Международный комитет Красного Креста.

"Реализация данного предложения может стать первым шагом в создании международного механизма по осуществлению социальных выплат жителям республик в соответствии с пунктом восьмым комплекса мер и декларации лидеров нормандской четверки, принятой в его поддержку. К сожалению, украинская сторона продолжает находить отговорки вместо решения конкретной проблемы", — добавила Талакина.