ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Более 700 тысяч жителей Донбасса не получают законные социальные выплаты от Украины, заявила в среду пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики Виктория Талакина.
"По информации пенсионных фондов республик, на текущий момент в отдельных районах Донецкой и Луганской областей проживают 1 098 889 пенсионеров (в ДНР 674 165, в ЛНР 440 835), из них около 702,45 тысячи человек не получают законные пенсии и социальные пособия от Украины", — написала на странице в Facebook Талакина.
"Реализация данного предложения может стать первым шагом в создании международного механизма по осуществлению социальных выплат жителям республик в соответствии с пунктом восьмым комплекса мер и декларации лидеров нормандской четверки, принятой в его поддержку. К сожалению, украинская сторона продолжает находить отговорки вместо решения конкретной проблемы", — добавила Талакина.