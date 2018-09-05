МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Очередной призыв Великобритании к расширению санкций против России носит скорее идеологический, политический характер; отдельным компания может быть нанесен экономический ущерб, но на глобальную экономику это не повлияет, заявил РИА Новости в среду первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

Британский премьер Тереза Мэй ранее заявила, что Лондон планирует добиваться расширения санкций против России.

"Новое заявление о возможных санкциях носит скорее идеологический, политический характер, а экономически ущерб может быть нанесен только некоторым компаниям. И в основном речь идет о тех, кто держит свои капиталы в офшорах", — сказал Калашников.

Он полагает, что на глобальную экономику эти санкции особого влияния не окажут, а оздоровлению российской экономики принесут только пользу, поскольку компании РФ будут развивать собственное производство внутри страны.

Калашников также подчеркнул, что реальный руководитель санкционного давления на Россию – США. "В условиях нынешних отношений США и Великобритании, США и Европы с введением новых санкций против РФ между ними будут нарастать противоречия", — заявил законодатель.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.