Путин и Си Цзиньпин могут обсудить ситуацию вокруг КНДР

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи, вероятно, обсудят международную проблематику, ситуацию вокруг КНДР, взаимоотношения с США, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Беседа с Си Цзиньпином 11 сентября (пройдет) в узком составе, потом российско-китайские переговоры, потом заявление для СМИ", — сказал Ушаков.

"Сейчас тоже будет, это очевидно, международная проблематика доминировать на ВЭФ. Тут не только региональные проблемы, ситуация на Корейском полуострове, но и все проблемы международной повестки дня, взаимоотношения с американцами и так далее", — отметил он.

Также, по его словам, лидеры примут участие в работе круглого стола по российско-китайскому межрегиональному сотрудничеству, осмотрят выставку, а затем состоится рабочий обед.