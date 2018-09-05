МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя информацию Скотланд-Ярда о подозреваемых в отравлении в Солсбери, заявил, что из Лондона идет противоречивая информация и трудно разобраться, какие сигналы посылает Великобритания.
"Я не знаю, о каких данных идет речь", — сказал Ушаков в ответ на просьбу прокомментировать опубликованные британской стороной фотографии и фамилии лиц, якобы причастных к инциденту в Солсбери.
"Просто мы услышали или увидели две фамилии, но эти фамилии мне лично ничего не говорят, как и вам, я думаю. Тем более там был еще комментарий по линии Скотланд-Ярда, что эти фамилии якобы вымышленные. Я не понимаю, для чего это было сделано и какого рода сигнал посылает британская сторона. Трудно разобраться", — подчеркнул Ушаков.
По его словам, "эти данные — это не данные, а непонятно что".
Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.
Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.