Россия не предпринимает мер по дестабилизации на Украине, заявил сенатор

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Россия не предпринимает никаких действий по дестабилизации ситуации на Украине перед выборами в стране, обвинения нацразведки США не обоснованы и осложняют ситуацию вокруг Донбасса, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

Директор национальной разведки США Дэн Коутс обвинил в понедельник Россию в попытках дестабилизации украинского правительства в преддверии выборов 2019 года, в том числе в военном давлении и убийствах. Весной на Украине пройдут президентские выборы, а осенью — парламентские. Коутс ранее не раз резко высказывался о политике России, обвиняя ее не только во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году и ряд выборов в Европе, но и в попытках вмешательства в предстоящие в ноябре выборы в конгресс.

"Россия не предпринимает никаких мер по вмешательству в выборы на Украине, по дестабилизации ситуации там, все это абсолютно необоснованно", — заявил Серебренников.

Он подчеркнул, что такие заявления, напротив, приведут только к осложнению ситуации вокруг Донбасса и затруднят мирное урегулирование.

"Подобные заявления не способствуют урегулированию, напротив, осложняют его, особенно сейчас, когда выдвигаются предложения уйти от необходимости реализации минских договоренностей", — сказал сенатор.

Как отметил зампред комитета, целью высказываний главы нацразведки США может быть оказание психологического давления на Россию с расчетом на то, что "кто-то, кто очень далек от реального понимания ситуации, может в это поверить".

"Хотелось бы еще раз подчеркнуть в связи с такой ситуацией, что альтернативы минским соглашениям нет и не может быть, необходимо строго идти по пути их выполнения", — добавил Серебренников.

Россия неоднократно отвергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, подчеркивал, что подтверждающих это фактов нет.