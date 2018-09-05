РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Чеченцы напугали немцев. Те ужесточают правила миграции

(обновлено: 08:07 05.09.2018)
029712
© REUTERS / Vincent KesslerЗадержание мужчины, планировавшего теракт в ГерманииЗадержание мужчины, планировавшего теракт в Германии
© REUTERS / Vincent Kessler

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Спецслужбы Германии предотвратили теракт, в подготовке которого подозревается выходец из Чечни. Предполагаемого преступника задержали, в его квартире при обыске нашли взрывчатку. Выяснилось, что он сторонник cалафизма — радикального течения в исламе. И хотя до сих пор чеченцы не были причастны к терактам в Европе, немецкие политики и журналисты забили тревогу: диаспора может быть связана с "Исламским государством"*. Власти готовы ужесточить и без того строгие требования к предоставлению убежища чеченцам, а также мигрантам из других стран.

Салафитский след

Немецкие СМИ сообщают о связях чеченской диаспоры с радикальными исламистскими организациями, включая ИГ*. В доказательство приводят отчеты спецслужб, в которых мигранты с Северного Кавказа рассматриваются как главный источник экстремизма, особенно для восточных и северных земель. "Чеченцы в Германии доминируют в салафитской среде и способны на теракты", — цитируют в журнале Focus доклад Федеральной службы защиты конституции.

Немецкие спецслужбы полагают, что чеченцы не изменят экстремистских взглядов, пока в стране нет "государственных репрессий против салафитов". Ответственность за радикализацию выходцев с Северного Кавказа возлагается и на власти, которые долгое время без разбора принимали чеченцев: "Статус беженцев нередко получали те, кто был в разработке российских спецслужб. Но консультироваться с ними не считали нужным".

Патриархальный уклад подозрителен

Выходцы из Чечни не впервые попадают в поле зрения немецких журналистов. Хотя чеченская диаспора в Германии немногочисленна и, по статистике, преступления чаще всего совершают выходцы из Северной Африки и с Балкан, в топе местных новостей оказываются именно криминальные истории с участием кавказцев.

Немцев тревожит и боевой опыт, приобретенный чеченцами в двух военных кампаниях. В ИГ* на Ближнем Востоке выходцы из этой северокавказской республики считаются элитными бойцами.

Германская полиция на месте столкновения чеченских и иракских беженцев в городе Билефельд
© AP Photo / DPA/ Christian Mathiesen
Европа приняла наследников Дудаева как своих. Те ответили грабежами

Чеченские диаспоры в Европе живут замкнуто, строго придерживаются национальных традиций, контактируют в основном друг с другом и не стремятся к интеграции. Западные ценности не встречают у них понимания, что порой толкает на преступления.

Кроме того, в патриархальной чеченской семье насилие считается допустимым способом решения конфликтов.

Неудивительно, что чеченцы восприимчивы к идеям радикального ислама. Ситуацию обостряет и то, что в Германии размыты границы между сторонниками ультраконсервативного ислама и организованной преступностью.

После сообщений о готовившемся теракте журналисты призвали власти принять меры против салафитов. "Предотвращенный теракт в Берлине — доказательство того, что чеченцы воспринимают Германию не только как убежище, но и как пространство для джихадистской деятельности", — констатируют СМИ.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкМигранты во время акции против беженцев в Берлине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Мигранты во время акции против беженцев в Берлине

 

Волны миграции

Чеченская диаспора в Германии насчитывает около 40 тысяч человек. Только за последние два года в восточные и северные регионы страны прибыли порядка пяти тысяч выходцев с Северного Кавказа. Но в ФРГ сейчас почти два миллиона беженцев, значит, доля чеченцев — не более двух процентов.

Причины, по которым они просят убежища, за четверть века менялись не раз. После первой военной кампании в середине 1990-х выходцы из Чечни объясняли отъезд с родины преследованиями за политические взгляды.

Разгром радикалов в ходе второй чеченской кампании вызвал новый поток мигрантов. Многие и не думали отказываться от исламистских взглядов, о чем Москва не раз предупреждала европейских политиков. Но чеченцы по-прежнему воспринимались на Западе как борцы за независимость.

Немецкая полиция. Архивное фото
© AP Photo / Michael Probst
В ФРГ опровергли задержания по делу чеченца, подозреваемого в терроризме

Беженцы третьей волны, десятых годов, жалуются на притеснения и гуманитарные проблемы на родине. Среди них немало тех, кто рассчитывает улучшить материальное положение за счет переселения в Европу.

У многих чеченцев в Германии выросли дети. Но даже они не до конца интегрировались в европейское общество — в силу консервативных взглядов членов семьи. Стать полноценной частью социума им мешает и стереотип, которому подвержены немцы, отождествляющие кавказцев с криминалом или террористами.

Салафизм vs суфизм

Если посмотреть на статистику терактов в Германии, то опасения насчет чеченцев выглядят несколько преувеличенными. В прошлом году правоохранительные органы заявили, что в стране находятся 11 тысяч радикалов. Реальную угрозу представляют 743 человека. Две трети из них — граждане ФРГ, а не беженцы. На заметке у немецкой полиции 70 чеченцев.

Наиболее резонансные теракты в Германии за последние семь лет совершили выходцы из стран Ближнего Востока, Африки и Южной Азии.

Женщина в никабе
© AP Photo / Fred Ernst, File
"Их невозможно запретить". Почему мусульмане ссорятся из-за ваххабитов

Опрошенные РИА Новости эксперты не исключают, что среди чеченцев в Европе есть сторонники радикальных взглядов, но угрозу, по их мнению, не стоит преувеличивать. Наблюдатели напоминают, что исторически чеченцы были последователями суфизма. Это направление в исламе характеризуется умеренностью, проповедует аскетизм и духовность.

"Даже в СССР жители Чечни придерживались ислама суфийского толка. В период депортации в Среднюю Азию с 1944 по 1957 год они смогли сохранить суфийские традиции", — рассказывает РИА Новости Раис Сулейманов, сотрудник Института национальной стратегии.

Идеи салафизма проникли на Северный Кавказ и в Поволжье в 1990-х благодаря арабским благотворительным фондам и неправительственным организациям. Когда началась первая военная кампания в Чечне, лидер сепаратистского движения Джохар Дудаев нуждался в союзниках и обратился за помощью к ближневосточным странам.

"Ваххабиты и салафиты на Ближнем Востоке восприняли первую войну в Чечне как джихад. В республику отправились арабские военные эмиссары и наемники. Из Иордании прибыл радикальный исламист Амир Хаттаб, который руководил одним из формирований самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия. Он сыграл значительную роль в распространении салафизма в Чечне", — напомнил Сулейманов.

Эта идеология преобладала в рядах чеченских боевиков после подписания в 1996 году Хасавюртовских соглашений, предусматривавших вывод российских войск с территории республики. "Изначально Дудаев и его последователь Масхадов были националистами. Но арабские наемники поставили условие: помощь будет предоставлена, если Чечня примет салафизм. Определенная часть общества согласилась. Террористы Шамиль Басаев, Доку Умаров как раз были последователями радикального ислама", — объясняет РИА Новости кавказовед Нурлан Гасымов, эксперт Института востоковедения РАН.

После разгрома исламских радикалов в ходе двух чеченских кампаний федеральные войска начали зачищать террористическое подполье. В результате многие боевики осели в Европе. "Разговоры о том, что среди салафитов на Западе чеченцы достаточно влиятельны, не лишены смысла. Но речь идет о тех, кто покинул страну после двух военных кампаний", — уточняет Сулейманов.

В самой Чечне после войны снова возобладало суфийское направление ислама. Его последовательным сторонником был первый президент Ахмат Кадыров, а теперь — действующий глава республики Рамзан Кадыров.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкМигранты во время акции против беженцев в Берлине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Мигранты во время акции против беженцев в Берлине

Обоснованный отказ

Примечательно, что о связях чеченской диаспоры в Германии с ИГ* заговорили именно сейчас, когда перед европейскими странами остро встала проблема беженцев. Нурлан Гасымов обращает внимание, что чеченцы опережают все российские регионы по числу заявок на предоставление убежища в Германии. Большинство получают отказ, но остаются нелегально.
Флаг Германии. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Глава МВД Германии представил генеральный план по миграции

Эксперт отмечает, что возникшая в прессе паника может объясняться и нежеланием немцев предоставлять чеченцам убежище. "Не исключено, что все эти отчеты спецслужб Германии появились, чтобы усилить в обществе страхи перед беженцами. Сомнительно, что чеченские салафиты в Германии — самые активные. Даже среди переехавших в Европу многие принадлежат к суфийскому направлению ислама Накшбанди", — говорит Гасымов.

С ним согласен исламовед Всеволод Золотухин: "К радикализации в той или иной степени ведет любое течение в любой религии, которое буквально толкует священные тексты, требуя слепой веры. С другой стороны, радикализирована может быть почти любая идеология, если для этого имеются реальные экономические и социально-политические основания".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена