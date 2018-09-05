Чеченцы напугали немцев. Те ужесточают правила миграции

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Спецслужбы Германии предотвратили теракт, в подготовке которого подозревается выходец из Чечни. Предполагаемого преступника задержали, в его квартире при обыске нашли взрывчатку. Выяснилось, что он сторонник cалафизма — радикального течения в исламе. И хотя до сих пор чеченцы не были причастны к терактам в Европе, немецкие политики и журналисты забили тревогу: диаспора может быть связана с "Исламским государством"*. Власти готовы ужесточить и без того строгие требования к предоставлению убежища чеченцам, а также мигрантам из других стран.

Салафитский след

Немецкие СМИ сообщают о связях чеченской диаспоры с радикальными исламистскими организациями, включая ИГ*. В доказательство приводят отчеты спецслужб, в которых мигранты с Северного Кавказа рассматриваются как главный источник экстремизма, особенно для восточных и северных земель. "Чеченцы в Германии доминируют в салафитской среде и способны на теракты", — цитируют в журнале Focus доклад Федеральной службы защиты конституции.

Немецкие спецслужбы полагают, что чеченцы не изменят экстремистских взглядов, пока в стране нет "государственных репрессий против салафитов". Ответственность за радикализацию выходцев с Северного Кавказа возлагается и на власти, которые долгое время без разбора принимали чеченцев: "Статус беженцев нередко получали те, кто был в разработке российских спецслужб. Но консультироваться с ними не считали нужным".

Патриархальный уклад подозрителен

Выходцы из Чечни не впервые попадают в поле зрения немецких журналистов. Хотя чеченская диаспора в Германии немногочисленна и, по статистике, преступления чаще всего совершают выходцы из Северной Африки и с Балкан, в топе местных новостей оказываются именно криминальные истории с участием кавказцев.

Немцев тревожит и боевой опыт, приобретенный чеченцами в двух военных кампаниях. В ИГ* на Ближнем Востоке выходцы из этой северокавказской республики считаются элитными бойцами.

Чеченские диаспоры в Европе живут замкнуто, строго придерживаются национальных традиций, контактируют в основном друг с другом и не стремятся к интеграции. Западные ценности не встречают у них понимания, что порой толкает на преступления.

Кроме того, в патриархальной чеченской семье насилие считается допустимым способом решения конфликтов.

Неудивительно, что чеченцы восприимчивы к идеям радикального ислама. Ситуацию обостряет и то, что в Германии размыты границы между сторонниками ультраконсервативного ислама и организованной преступностью.

После сообщений о готовившемся теракте журналисты призвали власти принять меры против салафитов. "Предотвращенный теракт в Берлине — доказательство того, что чеченцы воспринимают Германию не только как убежище, но и как пространство для джихадистской деятельности", — констатируют СМИ.

Волны миграции

Чеченская диаспора в Германии насчитывает около 40 тысяч человек. Только за последние два года в восточные и северные регионы страны прибыли порядка пяти тысяч выходцев с Северного Кавказа. Но в ФРГ сейчас почти два миллиона беженцев, значит, доля чеченцев — не более двух процентов.

Причины, по которым они просят убежища, за четверть века менялись не раз. После первой военной кампании в середине 1990-х выходцы из Чечни объясняли отъезд с родины преследованиями за политические взгляды.

Разгром радикалов в ходе второй чеченской кампании вызвал новый поток мигрантов. Многие и не думали отказываться от исламистских взглядов, о чем Москва не раз предупреждала европейских политиков. Но чеченцы по-прежнему воспринимались на Западе как борцы за независимость.

Беженцы третьей волны, десятых годов, жалуются на притеснения и гуманитарные проблемы на родине. Среди них немало тех, кто рассчитывает улучшить материальное положение за счет переселения в Европу.

У многих чеченцев в Германии выросли дети. Но даже они не до конца интегрировались в европейское общество — в силу консервативных взглядов членов семьи. Стать полноценной частью социума им мешает и стереотип, которому подвержены немцы, отождествляющие кавказцев с криминалом или террористами.

Салафизм vs суфизм

Если посмотреть на статистику терактов в Германии, то опасения насчет чеченцев выглядят несколько преувеличенными. В прошлом году правоохранительные органы заявили, что в стране находятся 11 тысяч радикалов. Реальную угрозу представляют 743 человека. Две трети из них — граждане ФРГ, а не беженцы. На заметке у немецкой полиции 70 чеченцев.

Наиболее резонансные теракты в Германии за последние семь лет совершили выходцы из стран Ближнего Востока, Африки и Южной Азии.

Опрошенные РИА Новости эксперты не исключают, что среди чеченцев в Европе есть сторонники радикальных взглядов, но угрозу, по их мнению, не стоит преувеличивать. Наблюдатели напоминают, что исторически чеченцы были последователями суфизма. Это направление в исламе характеризуется умеренностью, проповедует аскетизм и духовность.

"Даже в СССР жители Чечни придерживались ислама суфийского толка. В период депортации в Среднюю Азию с 1944 по 1957 год они смогли сохранить суфийские традиции", — рассказывает РИА Новости Раис Сулейманов, сотрудник Института национальной стратегии.

Идеи салафизма проникли на Северный Кавказ и в Поволжье в 1990-х благодаря арабским благотворительным фондам и неправительственным организациям. Когда началась первая военная кампания в Чечне, лидер сепаратистского движения Джохар Дудаев нуждался в союзниках и обратился за помощью к ближневосточным странам.

"Ваххабиты и салафиты на Ближнем Востоке восприняли первую войну в Чечне как джихад. В республику отправились арабские военные эмиссары и наемники. Из Иордании прибыл радикальный исламист Амир Хаттаб, который руководил одним из формирований самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия. Он сыграл значительную роль в распространении салафизма в Чечне", — напомнил Сулейманов.

Эта идеология преобладала в рядах чеченских боевиков после подписания в 1996 году Хасавюртовских соглашений, предусматривавших вывод российских войск с территории республики. "Изначально Дудаев и его последователь Масхадов были националистами. Но арабские наемники поставили условие: помощь будет предоставлена, если Чечня примет салафизм. Определенная часть общества согласилась. Террористы Шамиль Басаев, Доку Умаров как раз были последователями радикального ислама", — объясняет РИА Новости кавказовед Нурлан Гасымов, эксперт Института востоковедения РАН.

После разгрома исламских радикалов в ходе двух чеченских кампаний федеральные войска начали зачищать террористическое подполье. В результате многие боевики осели в Европе. "Разговоры о том, что среди салафитов на Западе чеченцы достаточно влиятельны, не лишены смысла. Но речь идет о тех, кто покинул страну после двух военных кампаний", — уточняет Сулейманов.

В самой Чечне после войны снова возобладало суфийское направление ислама. Его последовательным сторонником был первый президент Ахмат Кадыров, а теперь — действующий глава республики Рамзан Кадыров.

Обоснованный отказ

Эксперт отмечает, что возникшая в прессе паника может объясняться и нежеланием немцев предоставлять чеченцам убежище. "Не исключено, что все эти отчеты спецслужб Германии появились, чтобы усилить в обществе страхи перед беженцами. Сомнительно, что чеченские салафиты в Германии — самые активные. Даже среди переехавших в Европу многие принадлежат к суфийскому направлению ислама Накшбанди", — говорит Гасымов.

С ним согласен исламовед Всеволод Золотухин: "К радикализации в той или иной степени ведет любое течение в любой религии, которое буквально толкует священные тексты, требуя слепой веры. С другой стороны, радикализирована может быть почти любая идеология, если для этого имеются реальные экономические и социально-политические основания".

*Террористическая организация, запрещенная в России.