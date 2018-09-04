ОЗХО подтвердила выводы Британии об использовании "Новичка" в Эймсбери

ЛОНДОН, 4 сен – РИА Новости, Денис Ворошилов. Независимое расследование Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердило выводы Британии о том, что пострадавшие при ЧП в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что и Юлия и Сергей Скрипаль в Солсбери, говорится в заявлении МИД Великобритании.

"Независимый доклад, составленный ОЗХО, сегодня подтвердил выводы Великобритании в определении химического вещества, от которого умерла в Эймсбери 8 июля Дон Стерджесс. Это "новичок" — нервно-паралитическое вещество того же типа, что были использовано при попытке убийства Сергея и Юлии Скрипаль ранее в этом году", — говорится в полученном РИА Новости во вторник заявлении МИД.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.