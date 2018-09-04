Климкин объяснил, как нужно "противостоять" России в Азовском море

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о мерах, которые должен принять Киев в ответ на "провокации" Москвы в Азовском море. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Мы прекрасно понимали, что Россия начнет контролируемую эскалацию и начнет поднимать ставки. И наши действия не должны концентрироваться только на политике, только на безопасности, только на юридических вопросах. Сработает только сочетание всего", — пояснил министр.

По его словам, речь идет о юридических мерах, противодесантных действиях, коммуникации с партнерами и дальнейшем развитии присутствия в Азовском море.

Санкции на Генассамблее ООН

Представитель украинского президента Ирина Луценко, в свою очередь, заявила, что Петр Порошенко намерен поднять вопрос санкций против России из-за ситуации в Азовском море на заседании Генассамблеи ООН.

"Сейчас будут готовиться санкции в отношении вмешательства и задержки Россией наших кораблей в Азовском море, международные санкции будут готовиться. Президент полетит на заседание ООН и об этом будет говорить", — цитирует Луценко агентство УНН.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина ведет переговоры с западными партнерами о санкциях против черноморских портов России из-за блокады Азовского моря.

"Попытка перевести стрелки"

Политолог Андрей Суздальцев считает, что таким образом Киев хочет подставить Москву под новые санкции, уже из-за Азовского моря.

По его словам, украинские власти прежде всего рассчитывают на внешнюю поддержку. При этом специалист отметил в эфире радио Sputnik, что ни в техническом, ни в военном плане Киев ничего не может противопоставить Москве.

Эксперт напомнил о договоре от 2003 года, из которого следует, что все пространство Азовского моря признается областью совместного пользования Украины и России. В документе не говорится о территориальных водах или экономических зонах.

Поэтому, по мнению политолога, Россия ничего не нарушает в Азовском море. При этом он объяснил заявление Климкина голословной попыткой уйти от главного — пиратства украинской стороны. Специалист считает, что глава МИД старается перевести стрелки с собственных нарушений на Россию.