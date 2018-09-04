Политолог о "плане" Климкина по Азовскому морю: в Киеве молчат о главном

Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, как, по его мнению, нужно "противостоять" России в Азовском море. Комментируя эти планы в эфире радио Sputnik, политолог Андрей Суздальцев высказал мнение, что украинские власти пытаются "перевести стрелки".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о мерах, которые должен принять Киев в ответ на "провокации" Москвы в Азовском море. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Мы прекрасно понимали, что Россия начнет контролируемую эскалацию и начнет поднимать ставки. И наши действия не должны концентрироваться только на политике, только на безопасности, только на юридических вопросах. Сработает только сочетание всего", – сказал министр.

По его словам, речь идет о юридических мерах, противодесантных действиях, коммуникации с партнерами и дальнейшем развитии присутствия в Азовском море.

В эфире радио Sputnik политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев прокомментировал это заявление.

"Они (украинские власти – ред.) пытаются подставить Россию под новые санкции – уже из-за Азовского моря. То есть это опять ориентация на внешнюю поддержку. Но ни в техническом, ни в военном плане они противопоставить России ничего не могут. Согласно правовому основанию – договору от 2003 года, все пространство Азовского моря является областью совместного пользования Украины и России. Там нет ни территориальных вод, ни экономических зон. Это общее пространство. Поэтому все подобные заявления Климкина можно игнорировать. Россия ничего не нарушает в Азовском море – ни одного соглашения, ни международного права, ни морского права. Все это голословные попытки уйти от главного – от пиратства украинской стороны. Ведь проблемы с Азовским морем долгие годы не существовало, и только когда украинская сторона начала захватывать российские суда, ситуация развернулась по-другому. Поэтому заявление Климкина – это попытка перевести стрелки собственных нарушений на Россию", – сказал Андрей Суздальцев.

Ситуация с мореходством в Азовском море обостряется с начала года. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".

Москва сочла действия Киева "морским терроризмом", российские власти ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов".