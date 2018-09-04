В ЮАР родились первые в мире "львята из пробирки"

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В ЮАР появились на свет первые в мире детеныши африканского льва, зачатые в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), сообщает The Sun.

Львята Виктор и Изабель, рожденные в центре сохранения дикой природы Укутула, чувствуют себя хорошо и готовятся к встрече с взрослыми особями.



"Это первая успешная реализация ЭКО у львов. Смысл заключается в том, чтобы улучшить наши знания, повысить уровень понимания больших кошек и быстро продвинуться в исследованиях", — заявила доктор Изабель Кайеальта, главный исследователь проекта.

За последние 25 лет численность африканских львов сократилась более чем на 60 процентов. Несмотря на то, что эти животные обычно хорошо размножаются в неволе, в дикой природе они находятся в опасности из-за изоляции, инбридинга (близкородственного скрещивания), разрушения среды обитания, браконьерства и трофейной охоты.

Научный прорыв, совершенный учеными из Университета Претории, даёт надежду, что в будущем удастся также ликвидировать угрозу исчезновения тигра, иберийской рыси и снежного барса.