Климкин назвал ситуацию с оттоком населения "катастрофической"

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал ситуацию с оттоком населения из страны "катастрофической". По его словам, из страны ежегодно выезжают около миллиона украинцев и подобная ситуация может сохраниться в ближайшее время.

Три причины эмиграции

В эфире телеканала ICTV он отметил, что, по последним данным, в одной только Польше проживают около полутора миллионов выходцев с Украины.

Как считает политолог Владимир Киреев, власти Украины сейчас не в силах изменить эту тенденцию по трем причинам: дезорганизованность государственной машины, криминализация общества и деградация экономики.

"У руководства же нет возможности решить эти вопросы. У них нет ни понимания, ни планов, ни стратегии, ни, собственно, даже условий", — заявил он в эфире радио Sputnik.

В свою очередь, политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин заявил, что украинцы "вымирают", и темпы этого процесса растут.

"Мы видим на Украине тенденцию на активную трудовую миграцию, кроме того, темпы деторождения на Украине уменьшаются", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По его словам, чаще всего в украинских семьях только один ребенок, кроме того, растет число разводов, число неблагополучных семей.

"И если политика, проводимая современными украинскими властями, не изменится и будет продолжена, то, думаю, не через 200 лет, а уже через 50 можно будет говорить о том, что украинцев как этноса может и не остаться", — отметил эксперт.

По мнению Бредихина, большая часть украинцев будет интегрирована в более крупные этнические сообщества.

"Для украинцев, например, выгодно быть венграми, румынами или поляками, чтобы получить заветное гражданство ЕС. <…>. Так что сценарий "вымирания" страны реалистичен, только для этого потребуются более короткие сроки", — заключил он.

Эмигранты с Украины

На Украине в последние годы наблюдается естественная убыль населения. По данным Государственной службы статистики, за 2017 год население страны сократилось на 200 тысяч человек и составило 42,38 миллиона.

Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, украинцы не эмигрируют, а "просто путешествуют". Тем не менее, он признался, что хотел бы возвращения этих граждан обратно в страну.

В свою очередь, генерал украинской армии, бывший председатель СВР Николай Маломуж отметил, что утечка трудоспособного населения принимает масштабы национальной трагедии. По его мнению, люди уезжают из-за отсутствия перспектив и свободного развития бизнеса в стране.