"Ни понимания, ни стратегии". Политолог о "борьбе" Киева с миграцией

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал "катастрофическими" масштабы оттока населения из страны. Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik рассказал, что вынуждает людей уезжать.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал ситуацию с оттоком населения из страны "катастрофической". Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

По словам Климкина, из страны ежегодно выезжает около миллиона украинцев, и, по его мнению, подобная ситуация сохранится и в ближайшее время. Он отметил, что, по последним данным, в одной только Польше проживают почти полтора миллиона выходцев с Украины.

Ранее опрос, проведенный социальной группой "Рейтинг", показал, что почти треть населения Украины хотела бы эмигрировать из страны. По данным исследования, чаще всего о желании переехать за границу высказывались молодые респонденты до 35 лет.

В последние годы в стране наблюдается естественная убыль населения. По данным Государственной службы статистики Украины, за 2017 год население сократилось на 200 тысяч человек и составило 42,38 миллиона человек.

Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik ответил на вопрос, может ли Киев остановить миграцию.

"Идей может быть много, но механизмов для возвращения людей сейчас нет по нескольким причинам. Во-первых, государственная машина во многом дезорганизована и действует в режиме формального выполнения только самых простых решений. То есть, по существу, решения, которые будут приняты на уровне Киева, реализованы не будут. Вторая причина – люди бегут из-за ситуации с безопасностью, из-за криминализации общества. Находиться во многих местах опасно: на востоке идет война, в Херсонской области исламисты фактически создали свои анклавы, на западе криминальные сообщества добывают янтарь, в Закарпатье – контрабандисты. Сейчас на бытовом уровне, кажется, даже опаснее, чем в 90-е. Справиться с этим достаточно сложно, для этого нужны крупные реформы. Ну и третья причина: экономика Украины деградирует, уровень жизни падает – люди не могут реализоваться, сделать карьеру, не могут даже оплатить коммунальные платежи. Это тоже серьезный аргумент, чтобы покинуть территорию Украины. У руководства же нет возможности решить эти вопросы. У них нет ни понимания, ни планов, ни стратегии, ни, собственно, даже условий", – полагает Владимир Киреев.