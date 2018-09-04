МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал ситуацию с оттоком населения из страны "катастрофической", об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

По словам Климкина, из страны ежегодно выезжают около одного миллиона украинцев, и, по его мнению, подобная ситуация сохранится и в ближайшее время.

Он отметил, что по последним данным в одной только Польше проживают почти полтора миллиона выходцев с Украины.

Ранее опрос, проведенный социальной группой "Рейтинг", показал, что почти треть населения Украины хотела бы эмигрировать из страны. По данным исследования, чаще всего о желании переехать за границу высказывались молодые респонденты до 35 лет.

На Украине в последние годы наблюдается естественная убыль населения. По данным Государственной службы статистики Украины, за 2017 год население страны сократилось на 200 тысяч человек и составило 42,38 миллиона человек.