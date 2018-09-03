Представители России проинспектируют бельгийский военный объект

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Российские инспекторы проверят военный объект в Бельгии, сообщает начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Бельгии. Посещение по оценке будет проводиться 4 сентября 2018 года в течение одного дня", — сказал он.

Как добавил Рыжков, такие посещения проводятся для проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.

Он уточнил, что инспекторы посетят военный объект Бельгии в месте его обычного в мирное время расположения, на брифинге они получат от командования информацию относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.

Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции. Документ нацелен на дальнейшее укрепление доверия и безопасности между странами-участницами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке).