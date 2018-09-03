Представители России проинспектируют бельгийский военный объект

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Российские инспекторы проверят военный объект в Бельгии, сообщает начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Как добавил Рыжков, такие посещения проводятся для проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.
Он уточнил, что инспекторы посетят военный объект Бельгии в месте его обычного в мирное время расположения, на брифинге они получат от командования информацию относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.
Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции. Документ нацелен на дальнейшее укрепление доверия и безопасности между странами-участницами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке).