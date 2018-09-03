В Амстердаме мужчина напал на прохожих с ножом из-за "оскорбления пророка"

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Мужчина, напавший с ножом на прохожих на вокзале в центре Амстердама в пятницу, заявил, что его мотивом стало "оскорбление пророка Мухаммеда" и ислама в Нидерландах, заявила нидерландская прокуратура на сайте ведомства.

"Исходя из заявлений, которые сделал обвиняемый, ясно, что мужчина имел террористические мотивы, для чего он и приехал в Нидерланды. Он верит, согласно его заявлениям, что в Нидерландах постоянно происходит оскорбление пророка Мухаммеда… и ислама", — говорится в сообщении прокуратуры.

Как омтечается, мужчина, среди прочего, упомянул крайне правого голландского политика Герта Вилдерса, который несколько месяцев назад объявил об организации конкурса рисунков пророка Мухаммада.

Нидерландские СМИ отмечают, что если мотив преступника подтвердится, — это станет первой атакой радикального исламиста в стране за 14 лет.

Неизвестный ранил двух человек ножом у здания центрального вокзала в Амстердаме в пятницу, после чего был нейтрализован полицией. Пострадавшими в нападении оказались двое граждан США, их ранения оценивались как тяжелые.

Нидерландские власти сообщили, что нападавшим является 19-летний уроженец Афганистана, у которого было разрешение на постоянное проживание в Германии. Он приехал в Амстердам в пятницу утром на поезде, незадолго после чего совершил нападение. Прокуратура считает, что он действовал в одиночку и исходил из "террористических мотивов".

В понедельник амстердамский суд продлил арест напавшего мужчины на 14 дней, при этом срок может быть увеличен до 90 дней по решению суда. Из-за тяжести обвинений действуют повышенные меры безопасности, мужчина может видеться только со своим адвокатом.

Полиция Германии заявила, что напавший не числился в полицейской базе данных как экстремист и ранее не вызывал интереса правоохранительных органов.

В июне Вилдерс заявил, что организовывает конкурс рисунков пророка Мухаммеда, победителей которого он объявит в ноябре в офисе партии в Гааге. Инициатива вызвала критику и осуждение ряда деятелей. На прошлой неделе в Нидерландах был задержан мужчина из-за угроз убийством политику, после чего Вилдерс отменил конкурс, объяснив, что не хочет подвергать опасности жизни людей.