Испанский премьер хочет провести в Каталонии референдум о самоуправлении

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (607)

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес хочет провести в Каталонии референдум о самоуправлении, не касаясь самоопределения региона.

Автономный статус Каталонии был принят в 2006 году, но в 2010 году частично отменен решением Конституционного суда. По мнению Санчеса, это означает, что Каталония является "единственной территорией" в Испании, которая имеет статус, принятый без голосования граждан.

"Это должен быть референдум об укреплении самоуправления, а не о самоопределении", — заявил премьер в интервью радиостанции Cadena SER.

В Каталонии 1 октября 2017 года состоялся незаконный референдум о независимости, 27 октября парламент провозгласил республику. На следующий день испанское правительство ввело прямое правление в Каталонии, отстранив от власти женералитет и распустив парламент.

Новое правительство автономного сообщества во главе с Кимом Торрой продолжает настаивать, что конечная цель — самоопределение Каталонии и провозглашение республики.