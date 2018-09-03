Китай продолжит оказывать безвозмездную военную помощь Африканскому союзу

ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Китай намерен укреплять сотрудничество с африканским континентом в сфере борьбы с терроризмом, пиратством и другими вызовами, продолжит оказывать Африканскому союзу безвозмездную военную помощь, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай принял решение учредить китайско-африканский фонд сотрудничества по вопросам мира и безопасности, поддерживать развитие сотрудничества Африки и КНР в области безопасности и миротворческой деятельности, а также продолжить оказывать Африканскому союзу безвозмездную военную помощь", — заявил Си Цзиньпин на церемонии открытия саммита форума "Китай-Африка".

По его словам, Китай также намерен поддерживать такие области, как Сахель, Аденский залив, Гвинейский залив и другие в их усилиях по сохранению региональной стабильности и борьбе с терроризмом.

Китай также намерен учредить Китайско-африканский форум мира и безопасности в качестве площадки, в рамках которой можно будет укреплять обмены и усиливать взаимодействие в этой сфере.

"Китай намерен продвигать 50 проектов помощи в таких областях, как реализация инициативы "Один пояс, один путь", миротворческая деятельность ООН, борьба с морским пиратством и терроризмом", — добавил китайский лидер.

Он подчеркнул, что Китай продолжит участвовать в мероприятиях по поддержанию мира и безопасности в Африке.