Макрон заявил о плане Путина "демонтировать ЕС"

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью шведскому телеканалу SVT, что Владимир Путин "мечтает о развале ЕС".

Журналист рассказала Макрону о словах одного из лидеров антииммигрантской социал-консервативной партии "Демократы Швеции" Йимми Окессона, который отказался делать выбор в пользу российского или французского президента.

В ответ Макрон заявил, что не хотел бы вмешиваться во внутренние дела Швеции. Однако он отметил, что подобный ответ дает представление о лидере, не разбирающемся в европейских ценностях.

Французский президент добавил, что Париж уважает права человека и "является одной из стран со значительной демократией". Однако он отметил, что Россия вряд ли может стать образцом для шведов.

"Европа — придаток США"

Российские эксперты заявили, что заявления европейских политиков очень зависят от США. По словам члена совета по межнациональным отношениям при президенте Богдана Безпалько, французский лидер находится под сильным давлением Вашингтона.

"Макрон вообще противоречивый политик. <…> Совсем недавно делал заявления о том, что они оказывают сильное давление на ЕС, и что Европе надо развиваться самостоятельным путём", — заявил эксперт в интервью RT

По мнению Безпалько, Макрон пытается подчеркнуть, что он выступает не только с антиамериканскими заявлениями, но и с антироссийскими.

Эксперт добавил, что для России существование единого Евросоюза выгодно, в первую очередь, с экономической точки зрения, поскольку Москве и Брюсселю удалось выстроить хорошие торговые отношения.

В свою очередь, лидер общественного движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков заявил, что Макрон выступил в традиционном русле европейской политики последних столетий.

"Он, конечно, ориентировался, во-первых, на шведских журналистов, во-вторых, на европейскую аудиторию, а в-третьих — на своих "старших американских товарищей", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik

Так, по его словам, политические лидеры Европы все время хотят каким-то образом "загнать" Россию "вглубь континента, разделить на части и при этом нас же выставить в этом виноватыми".

Стариков отметил, что Евросоюз был бы для России очень большой ценностью, если бы имел суверенитет.

"Но сегодня этого нет: ЕС — это просто придаток США", — заключил он.