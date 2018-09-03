Стариков: желание очернять Россию появилось раньше Евросоюза

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о мечте Путина "демонтировать ЕС". На кого ориентировано это заявление, в эфире радио Sputnik предположил лидер общественного движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью шведскому телеканалу SVT заявил, что диалог с Россией необходим, и что он уважает Владимира Путина, однако российский лидер, по мнению Макрона, "мечтает о развале ЕС".

Журналист во время интервью рассказала президенту Франции о словах одного из лидеров антииммигрантской социал-консервативной партии "Демократы Швеции" Йимми Окессона, который отказался делать выбор в пользу российского или французского президента.

Макрон заявил в ответ, что не хотел бы вмешиваться во внутренние дела Швеции. Однако он отметил, что подобный ответ дает представление о лидере, не разбирающемся в европейских ценностях.

Французский президент заявил, что Париж уважает права человека и "является одной из стран со значительной демократией". Россия, по его мнению, вряд ли может стать образцом для шведов.

Лидер общественного движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков полагает, что Макрон в данном случае выступил в традиционном русле европейской политики последних столетий.

"Он, конечно, ориентировался, во-первых, на шведских журналистов, во-вторых, на европейскую аудиторию, а в-третьих – на своих "старших американских товарищей". Это продолжение той же информационной политики, которую мы наблюдаем в течение нескольких последних столетий. Еще не было Евросоюза, а желание очернять Россию уже было очень велико. Политические лидеры Европы все время хотят каким-то образом "загнать" нас вглубь континента, разделить на части и при этом нас же выставить в этом виноватыми. В этом смысле они абсолютно последовательны", – сказал Николай Стариков в эфире радио Sputnik.

Он высказал свое мнение о том, что значит для России Евросоюз.

"ЕС был бы для России очень большой ценностью при одном условии – если бы он имел суверенитет. Ведь на самом деле нам сегодня очень не хватает того самого многополярного мира. Да, есть другие полюса силы: Китай, Россия. А вот со стороны Запада было бы очень здорово, если бы было, как минимум, две точки зрения. Например, США и Евросоюз. Если бы ситуация могла быть такой, думаю, мы бы свечки ставили за здравие Евросоюза. Потому что было бы несколько центров принятия решений. Но сегодня этого нет: ЕС – это просто придаток США", – полагает Николай Стариков.

Ранее, выступая на встрече французских послов в Париже, Эммануэль Макрон заявил, что обсуждение вопросов европейской обороны и безопасности должно вестись при непосредственном участии России. Он также выразил надежду на то, что по вопросам кибербезопасности, химоружия, классического оружия, территориальных конфликтов и космической безопасности будет развернута всесторонняя дискуссия "с европейскими партнерами в широком смысле, в том числе – с Россией".