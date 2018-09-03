Следователи из России и Польши осматривают обломки самолета Качиньского

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Российские и польские следователи начали осматривать части самолета, при крушении которого под Смоленском в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Сегодня в рамках очередного запроса польских коллег о правовой помощи представители Следственного комитета совместно с сотрудниками компетентных органов Польши приступили к дополнительному осмотру частей самолета, потерпевшего крушение 8 лет назад", — сообщила она.

Самолет Ту-154 Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Петренко 31 августа сообщила, что у российского следствия не осталось вопросов о причинах катастрофы: к ней привела совокупность факторов. Среди них были названы сложные метеоусловия и ошибки экипажа. Петренко отметила, что все другие версии, в том числе высказанные польской стороной, были тщательно проверены. В частности, версия о взрыве проверялась в числе первоочередных, но подтверждения не нашла. К таким же выводам пришли и специалисты Межгосударственного авиационного комитета по итогам своего расследования.

Как рассказали в СК, польские следователи уже 11 раз приезжали в Россию для работы с вещественными доказательствами. При их участии неоднократно проводились осмотры как места крушения самолета, так и фрагментов Ту-154. Тем не менее, от компетентных органов Польши поступил очередной запрос о проведении процессуальных действий в России. СК РФ его удовлетворил.

С 3 по 7 сентября будет проведен дополнительный осмотр агрегатов, подузлов и конструктивных элементов самолета, хранящихся в Смоленске, пояснила Петренко.