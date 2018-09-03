Президент Киргизии призвал расширить сотрудничество стран Тюркского совета

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 3 сен — РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств призвал к развитию экономических связей и улучшению инвестиционного климата между странами-участницами.

В саммите, который проходит в резиденции руководства Киргизии на побережье высокогорного озера Иссык-Куль, принимают участие президенты Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Азербайджана — Ильхам Алиев, Казахстана — Нурсултан Назарбаев, Турции — Тайип Эрдоган. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан участвуют в качестве почетных гостей.

"Считаю необходимым обратить внимание на вопросы диверсификации экономики, расширения транспортных коридоров, развития предпринимательства и улучшения инвестиционного климата. В этих целях предлагаем оживить работу министров экономики и рабочих групп по экономическому сотрудничеству (организации – ред.) Кроме того, Киргизстан как государство, не имеющее выхода к морю, заинтересовано в успешном развитии транспортных маршрутов, полноценно связывающих торговлю между Востоком и Западом. В этой связи имеет важное значение проект строительства железнодорожной магистрали "Китай-Киргизстан-Узбекистан", — сказал Жээнбеков.

Он отметил, что нынешний саммит посвящен теме "Национальный спорт и сотрудничество в молодежной сфере". "В современных геополитических условиях имеет особое значение воспитание молодежи родственных государств в духе уважения истории, культуры, языка и традиций братских народов и межрелигиозной толерантности. Только так можно поставить заслон радикализму молодежи, фанатизму, насилию и принятию ими чуждой идеологии. Это будет отпор различным деструктивным силам, негативно влияющим на сознание молодежи", — сказал президент.

Жээнбеков призвал развивать сотрудничество в сферах национального спорта, этнической культуры. В частности, он отметил Всемирные игры кочевников, которые проводятся в Киргизии под патронажем ЮНЕСКО. "Мы предлагаем при поддержке тюркоязычных государств и в дальнейшем распространять и развивать Всемирные игры кочевников", — отметил президент.

По его словам, Бишкек также готов приложить все усилия для успешной реализации туристического пакета "Современный Шелковый путь", который охватывает Турцию, Азербайджан, Казахстан и Киргизию.