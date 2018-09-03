Появилась запись разговора пранкеров с Полтораком от имени Порошенко

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Опубликована запись разговора российских пранкеров Алексея Столярова (Лексус) и Владимира Кузнецова (Вован) с министром Украины Степаном Полтораком от имени президента Петра Порошенко.

Ранее пранкеры подтвердили, что разыграли главу украинского Минобороны, позвонив ему якобы с борта Порошенко, возвращавшегося из Вашингтона в Киев. Вован и Лексус нарезали фразы из других разговоров главы государства касательно состояния дел ВСУ и планов Украины в Донбассе и ставили их по кругу. Полторак, узнав голос главы государства, ничего не заподозрил.

В опубликованной записи "Порошенко" в крайне грубой форме разговаривает с министром. Он, в частности, приказывает Полтораку вывести войска из зоны конфликта, повторяя при этом одни и те же фразы. "Президент" также предлагает главе ведомства написать заявление об увольнении.

"Ситуация просто неконтролируемая. Вам не нравится — пишите заявление", — говорит Порошенко "компьютерным" голосом.

"Глава государства" также попытался выяснить, кого отправили в Донецк, однако Полторак ответил, что ничего об этом не знает.

"Слушай, выведи войска", — настаивает "Порошенко", всячески подчеркивая "личную ответственность" главы Минобороны. Тот, в свою очередь, говорит, что атаковать Донбасс не планируется.

Розыгрыш главы СБУ

В начале июля Лексус и Вован разыграли главу СБУ Василия Грицака, представившись российским журналистом Аркадием Бабченко.

Согласно записи разговора, предоставленной РИА Новости, "Бабченко" сообщил, предположительно, Грицаку о том, что на него напали в центре Киева. "Меня избили сейчас в центре", — сказал он и добавил, что в момент инцидента смотрел в баре матч чемпионата мира по футболу Россия — Испания. "Бабченко" предположил, что, "видимо, это кое-кому не понравилось — постоянной публике этого заведения".

Он дал "Грицаку" точный адрес, где произошел инцидент, на что, предположительно, глава ведомства пообещал направить на место "нашу дежурную службу".

Новогодняя шутка над Порошенко

В новогоднюю ночь Вован и Лексус провели телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга.

По словам Столярова, собеседник был рад слышать Столтенберга, за которого выдавал себя Столяров. Он предположил, что президент, возможно, ждал поздравлений от генсека НАТО. При этом Лексус добавил, что "немножко неправильно поступил", решив разыграть политика именно в это время.