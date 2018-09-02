МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак в разговоре с пранкером Владимиром Кузнецовым (Вован), говорившим с ним от лица украинского президента Петра Порошенко, заявил о готовности уйти в отставку, следует из записи разговора, имеющейся в распоряжении РИА Новости.

Ранее Кузнецов подтвердил, что говорил с министром обороны Украины Степаном Полтораком и общался с ним от имени украинского президента Петра Порошенко. Министерство обороны Украины заявило в воскресенье, что "российские пранкеры" пытались спровоцировать министра обороны Степана Полторака высказаться по поводу "последних событий" в Донбассе. По сообщению ведомства, во время разговора "были сфабрикованы голоса известных людей". Также украинское Минобороны утверждало, что цель этой "выходки — переложить ответственность за последние события в Донецке на украинских военных".

"Я не понимаю, о чем вы говорите. Я готов написать заявление в любое время", — сказал Полторак, отвечая на фразу о том, что нельзя начинать войну в Донбассе.

Он добавил, что "никто не будет атаковать, никто не атакует". При этом Полторак также сказал, что он "не знал и не знает, кто туда (в Донецк) вообще ездил".

"Я не знаю, кто ездил в Донецк, я не знаю, кто и что там делал в Донецке… Если речь идет о Донецке, то я никакого отношения не имею", — сказал министр обороны Украины в разговоре с пранкером.

В центре Донецка в пятницу вечером в результате взрыва в кафе "Сепар" погиб глава ДНР Александр Захарченко. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству. Траурная церемония прощания с главой Донецкой народной республики Александром Захарченко прошла в Донецке в воскресенье.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.