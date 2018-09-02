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Пранкеры опубликовали запись разговора с Полтораком от имени Порошенко

(обновлено: 18:57 02.09.2018)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПранкер Владимир Кузнецов на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в МосквеПранкер Владимир Кузнецов на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Сети появилась запись разговора российских пранкеров Вована и Лексуса с министром обороны Украины Степаном Полтораком от имени президента Петра Порошенко.

Полиция и скорая помощь в центре Донецка после взрыва в кафе Сепар, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко
© РИА Новости
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Советник Порошенко намекнул на причастность Украины к убийству Захарченко

По легенде пранкеров, "Порошенко" позвонил главе украинского Минобороны с борта номер один по пути из Вашингтона в Киев. Как раз незадолго до розыгрыша украинский лидер встречался там со спецпредставителем Госдепа Куртом Волкером. Голос на записи действительно принадлежит Порошенко — пранкеры нарезали фразы из других телефонных разговоров главы государства.

"Ситуация неконтролируемая"

В опубликованной записи "Порошенко" приказывает Полтораку вывести войска из зоны конфликта и предлагает ему написать заявление об отставке. Он также обильно использует нецензурную лексику.

"Ситуация просто неконтролируемая. Вам не нравится — пишите заявление и идите <…>. Ты не знал, что в Донецк едут люди? Они что, охренели, что ли?" — спросил у Полторака голос главы государства.

Министр обороны ответил, что первый раз об этом слышит. "Президент" попытался выяснить, кто из военных отправился в Донбасс.

"Слушай, выведи войска. Начинать войну нельзя. Атаковать нельзя", — настаивает "Порошенко". При этом он всячески подчеркивает "личную ответственность" Полторака.

Сотрудник спецслужб у здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. 1 сентября 2018
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Украина готовится к наступлению в Донбассе, заявили в ДНР
"Я не знаю, кто ездил в Донецк. Я не знаю, кто там что делал. Я сегодня разговаривал со всеми. Я не знаю, о чем вы говорите", — оправдывается украинский министр.

Полторак заявляет, что "готов отвечать" за происходящее в Донбассе.

"Я готов написать заявление в любое время", — говорит он.

В конце беседы "Порошенко" посылает министра матом.

Украинское Минобороны назвало звонок пранкеров провокацией и попыткой заставить Полторака высказаться по поводу "последних событий" на юго-востоке страны. Речь, судя по всему, шла о теракте в Донецке. 

Убийство главы ДНР

Александр Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Батяня-комбат. Кто стоит за гибелью главы ДНР Захарченко
В пятницу вечером в ресторане "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев также получил серьезные ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, всего в результате инцидента пострадали 11 человек.

По словам советника главы ДНР Александра Казакова, взрыв в "Сепаре" был терактом и готовился целенаправленно. По информации силовиков, взрыв был произведен по заказу СБУ. Подозреваемые в убийстве Захарченко уже задержаны и подтвердили, что имела место диверсия со стороны Украины. Киев отвергает все обвинения.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев.

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