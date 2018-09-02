Пранкер Вован сообщил, что поговорил с Полтораком от имени Порошенко

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) подтвердил, что говорил с министром обороны Украины Степаном Полтораком и общался с ним от имени украинского президента Петра Порошенко.

"Мы позвонили Полтораку ночью, разговор у нас состоялся, скоро выложим запись", — сказал Кузнецов РИА Новости.

Ранее министерство обороны Украины заявило, что "российские пранкеры" пытались спровоцировать министра обороны Степана Полторака высказаться по поводу "последних событий" в Донбассе. По сообщению ведомства, во время разговора "были сфабрикованы голоса известных людей". Также украинское минобороны утверждало, что цель этой "выходки — переложить ответственность за последние события в Донецке на украинских военных".

Убийство главы ДНР

В пятницу вечером в центре Донецка при взрыве в кафе "Сепар" погиб глава ДНР Александр Захарченко.

Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом.

По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь, в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК возбудил уголовное дело.

Подробнее о биографии Александра Захарченко читайте в справке РИА Новости >>