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В Тирасполе прошел военный парад

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© AFP 2018 / Daniel MihailescuГород Тирасполь. Архивное фотоГород Тирасполь. Архивное фото
© AFP 2018 / Daniel Mihailescu

ТИРАСПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости. Военный парад по случаю 28-й годовщины образования непризнанной Приднестровской Молдавской республики (Дня республики) прошел в воскресенье на площади Суворова в Тирасполе, передает корреспондент РИА Новости.

Тирасполь. Архивное фото
© Flickr / texx1978
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Командовал парадом начальник главного штаба вооруженных сил ПМР полковник Сергей Герасютенко, принимал – министр обороны ПМР генерал-майор Олег Обручков.

В параде приняли участие расчеты от минобороны, МВД, минюста, МГБ, следственного комитета, а также Черноморского казачьего войска. Всего 21 парадный расчет (более 1000 военнослужащих). Впервые в параде участвовали воспитанники Тираспольского Суворовского военного училища, созданного год назад. Кроме того, тожественным маршем прошли два парадных расчета военнослужащих-женщин (от минобороны и МВД).

За прохождением войск наблюдало руководство республики во главе с президентом Вадимом Красносельским. Обращаясь к участникам парада и собравшим на площади, он назвал пройденный Приднестровьем за 28 лет путь большим и славным. Немаловажным фактором сохранения мира Красносельский назвал плодотворно реализуемую на Днестре миротворческую миссию, осуществляемую под эгидой России. По его словам, власти республики последовательно отстаивают волю народа, закрепленную итогами всенародного референдума 2006 года, а именно построение независимого государства и его последующее вхождение в состав России. "Наш народ сделал свой выбор, и у этого выбора нет альтернатив", — подчеркнул приднестровский лидер.

По окончании парада по традиции на центральной улице Тирасполя, на площади и на набережной Днестра начались праздничные гуляния, здесь организованы многочисленные подворья, развернуты выставки промышленных товаров, декоративно-прикладного творчества и художественных работ.

Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
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Рядом с площадью развернута выставка боевой техники, находящейся на вооружении приднестровской армии. В частности, представлены танк Т-64, бронетранспортер БРТ-70, боевая разведывательная дозорная машина (БРДМ-2), система залпового огня, зенитная установка ЗСУ-23-2 и другие.

Вечером на площади состоится большой концерт, который завершится праздничным салютом.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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