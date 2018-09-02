Зенитно-ракетный комплекс С-400 во время заступления на боевое дежурство на российской авиабазе Хмеймим для обеспечения безопасности полетов российской авиагруппы в Сирии

Зенитно-ракетный комплекс С-400 во время заступления на боевое дежурство на российской авиабазе Хмеймим для обеспечения безопасности полетов российской авиагруппы в Сирии

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Анкара не будет просить разрешения у кого-либо на покупку зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом президент Турции Тайип Эрдоган заявил на бизнес-форуме в Бишкеке.

"Мы заключили с Россией сделку по С-400. Некоторых это заботит. Извините, но мы не будем спрашивать разрешения у кого-либо", — приводит издание Milliyet слова турецкого лидера.

Ранее Эрдоган заявил, что страна рассчитывает получить ЗРК уже в ближайшем будущем, несмотря на давление со стороны США.

Заморозка поставок F-35

В июле The Washington Times сообщило, что конгресс США заморозил поставки Турции истребителей пятого поколения F-35 из-за намерения Анкары купить российские зенитные ракетные комплексы С-400.

Соответствующую поправку внесли в последний вариант оборонного бюджета США на 2019 год, ее утвердили в обеих палатах конгресса. Окончательное решение о судьбе F-35 будет принято после того, как Пентагон проанализирует последствия отмены поставок.

Как сообщает The Hill, ведомство должно будет в течение 90 дней предоставить конгрессу доклад о том, как прекращение участия Турции в программе F-35 может повлиять на отношения между Анкарой и Вашингтоном, а также на планы страны по приобретению российских С-400.

При этом ранее глава Пентагона Джим Мэттис призывал конгрессменов отказаться от идеи запрета поставок F-35.

Покупка С-400

Кредитное соглашение между двумя странами было подписано в декабре 2017 года. Анкара купит две батареи С-400 и сама будет их обслуживать.

Соединенные Штаты и западные партнеры НАТО неоднократно критиковали Турцию за эту сделку.

С-400 "Триумф" — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.