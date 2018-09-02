Абэ рассчитывает на "углубленные" переговоры с Путиным

ТОКИО, 2 сен — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью газете "Санкэй" заявил о своем намерении в ходе своей 22-й по счету встречи с российским президентом Владимиром Путиным провести "углубленные переговоры", а также выразил желание лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Говоря о своем визите в Россию, который планируется с 11 сентября, Синдзо Абэ заявил, что проведет "углубленную дискуссию с (президентом России Владимиром) Путиным", а также вновь подчеркнул свое желание "заключить мирный договор, решив проблему принадлежности северных территорий", как в Японии называют четыре острова южных Курил — Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

Касаясь отношений Токио и Пхеньяна, японский премьер отметил необходимость "вслед за США сломать скорлупу взаимного недоверия между Северной Кореей и Японией и продвинуться на шаг вперед".

"В конце концов, мне нужно будет встретиться с председателем Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном. Эти переговоры должны внести лепту в решение проблемы (похищенных северокорейскими спецслужбами и насильно удерживаемых в Северной Корее с 1970-80-х годов – ред.) японских граждан", — сказал Абэ.

Синдзо Абэ также выразил удовлетворение развитием отношений с Китаем.

"После визита в Японию премьера Госсовета Китая Ли Кэцяня в мае отношения Японии и КНР вернулись на нормальную орбиту. Я с радостью ожидаю своего визита в Китай (в октябре – ред.) и хочу пригласить в Японию председателя КНР Си Цзиньпина", — приводит слова премьер-министра Японии газета "Санкэй".

Интервью было посвящено намеченным на 20 сентября выборам главы правящей Либерально-демократической партии Японии.