ДонЖД сообщило об отмене ряда поездов в ДНР

ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. Движение ряда пассажирских поездов отменено или ограничено в самопровозглашенной Донецкой народной республике с 1 сентября, сообщили в субботу в пресс-службе госпредприятия "Донецкая железная дорога".

"По техническим причинам с 1 сентября и до отмены, ограничивается движение пассажирских поездов, а также отменяется ряд пригородных поездов", — говорится в сообщении пресс-службы "Донецкой железной дороги".

В частности, поезд сообщением Ясиноватая-Луганск будет следовать до станции Дебальцево, Луганск – Ясиноватая — до станции Родаково. Поезд сообщением Ясиноватая – Успенка будет идти до станции Квашино. Отменено движение поездов из Дебальцево в подконтрольные ДНР Торез и Мануиловку, а также в подконтрольный ЛНР поселок Фащевка.

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