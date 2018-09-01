Эксперт оценил сообщения о подготовке наступления ВСУ в Донбассе

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Украинские власти рискуют потерпеть поражение в случае начала полномасштабного наступления в Донбассе, однако локальные бои возможны, заявил RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

По его мнению, в преддверии выборов президенту Украины Петру Порошенко выгодна активизация боевых действий в зоне конфликта, однако при крупном наступлении силовики рискуют потерпеть серьезное поражение, что подорвет авторитет главы государства.

"Постоянные столкновения достаточно высокой интенсивности для него интересны. Это позволит ему говорить, что в Донбассе идет полным ходом война, на Украину наступают, надо защищаться и в это время президента обижать нельзя, а можно только поддерживать", — пояснил Ищенко.

В субботу в ДНР сообщили, что украинские силовики начали активную подготовку к наступлению после гибели главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко. Он был убит в пятницу в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка.

В республике назвали случившееся терактом. Несколько подозреваемых уже задержаны. Как заявили в ДНР, злоумышленники признались в причастности к украинской диверсионно-разведывательной группе.

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