Эксперт оценил слова Пентагона об американской подлодке в Средиземном море

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев прокомментировал заявление Пентагона о "запланированном визите" американской атомной подводной лодки в порт Гибралтара.

Рогулев считает, что в данном случае проблема заключается не в одной конкретной лодке, а в политике США в целом. Он отметил, что НАТО держит в Средиземном море свои военно-морские силы и имеет базы, куда регулярно заходят корабли.

"Поэтому сложно сказать, какой визит запланированный, а какой нет, прикрыться можно чем угодно",- заявил эксперт в интервью телеканалу RT.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что американская атомная подводная лодка "Ньюпорт-Ньюс" типа "Лос-Анджелес", вооруженная ракетами "Томагавк", вошла в порт Гибралтара. В Пентагоне подтвердили заход подлодки в Гибралтар и заявили, что это "запланированный технический визит".