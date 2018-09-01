Аваков не исключил проведения международной операции в Донбассе

КИЕВ, 1 сен – РИА Новости. Украинский министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет о масштабных процессах разрушения экосистемы Донбасса, которая, по его словам, может угрожать не только Украине, но и Европе, при этом такие выводы он делает "на основании открытых источников", глава МВД также не исключает проведения международной операции в регионе.

"Подтопление шахт, проседание грунтов, выход "мертвой" воды и попадание ее в систему водоснабжения населения и водоемы, химическое и радиоактивное загрязнение, риск техногенных аварий — это риски не только для временно оккупированных районов двух областей и не только для Украины в целом. Каждый из них также является реальной и достаточно близкой по времени угрозой для сопредельных европейских стран и может привести к катастрофическим последствиям для всей экосистемы континента", — написал министр в своей статье для украинского еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По его словам, специалисты провели анализ экологических рисков по открытым источникам, из которого видно, что необходимо принять срочные системные меры для устранения угроз. "Сегодня мы не имеем достоверной информации о ситуации на опасных объектах и уровне опасности проходящих природных и техногенных процессов. Возможно, дело зашло уже настолько далеко, что требуется неотложная широкомасштабная международная операция", — добавил министр.