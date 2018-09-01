Трамп похвалился высоким рейтингом за два месяца до промежуточных выборов

ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп похвалился относительно высоким рейтингом в одном из многочисленных опросов за два месяца до выборов.
"Только что вышел (опрос) Rasmussen Poll с рейтингом одобрения в 48%, несмотря на постоянные напряженные фейковые новости. Выше, чем в день выборов (2016 года — ред.) и выше, чем у президента Обамы. Rasmussen был одним из наиболее точных опросов в день выборов!" — написал Трамп в Twitter.
Ежедневный опрос Rasmussen среди сотен американцев, действительно, показал в пятницу, что 48% американцев одобряют работу Трампа на посту президента (при этом 50% его работу не одобряют). Однако Rasmussen традиционно считается фирмой, тяготеющей к республиканцам.
Усредненный показатель большинства проводящихся в США масштабных опросов, который вычисляет сайт RealClearPolitics, показывает в данный момент, что лишь 43% американцев одобряют действия Трампа, 54% — не одобряют.
Наиболее точно предсказавший итоги последних трех президентских выборов сайт FiveThirtyEight также подсчитывает средний показатель опросов, но дает им разный вес в финальном рейтинге в зависимости от прошлой точности и от методологии. По этому показателю рейтинг одобрения Трампа составляет 40,3%, и не одобряют его деятельность 54,5%.
В США в ноябре пройдут промежуточные выборы, названные так потому, что они проходят на середине четырехлетнего срока полномочий президента. Будет переизбран весь состав палаты представителей, треть сената, ряд губернаторов.
.@Rasmussen_Poll just came out at 48% approval rate despite the constant and intense Fake News. Higher than Election Day and higher than President Obama. Rasmussen was one of the most accurate Election Day polls!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 сентября 2018 г.