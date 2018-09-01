Трамп похвалился высоким рейтингом за два месяца до промежуточных выборов

ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп похвалился относительно высоким рейтингом в одном из многочисленных опросов за два месяца до выборов.

"Только что вышел (опрос) Rasmussen Poll с рейтингом одобрения в 48%, несмотря на постоянные напряженные фейковые новости. Выше, чем в день выборов (2016 года — ред.) и выше, чем у президента Обамы. Rasmussen был одним из наиболее точных опросов в день выборов!" — написал Трамп в Twitter.

Ежедневный опрос Rasmussen среди сотен американцев, действительно, показал в пятницу, что 48% американцев одобряют работу Трампа на посту президента (при этом 50% его работу не одобряют). Однако Rasmussen традиционно считается фирмой, тяготеющей к республиканцам.

Усредненный показатель большинства проводящихся в США масштабных опросов, который вычисляет сайт RealClearPolitics, показывает в данный момент, что лишь 43% американцев одобряют действия Трампа, 54% — не одобряют.

Наиболее точно предсказавший итоги последних трех президентских выборов сайт FiveThirtyEight также подсчитывает средний показатель опросов, но дает им разный вес в финальном рейтинге в зависимости от прошлой точности и от методологии. По этому показателю рейтинг одобрения Трампа составляет 40,3%, и не одобряют его деятельность 54,5%.

В США в ноябре пройдут промежуточные выборы, названные так потому, что они проходят на середине четырехлетнего срока полномочий президента. Будет переизбран весь состав палаты представителей, треть сената, ряд губернаторов.