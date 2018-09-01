БАПОР разочаровано решением США прекратить финансирование агентства

ООН, 1 сен — РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) разочаровано и сожалеет о решении США прекратить его финансирование, сообщил пресс-секретарь Крис Ганнесс организации в своем официальном Twitter.

Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт в пятницу заявила журналистам, что США больше не будут делать взносы в БАПОР. Науэрт раскритиковала организацию работы БАПОР и то, как агентство распоряжалось выделенными средствами. Она отметила, что США активизируют обсуждение вопроса помощи беженцам с ООН, властями стран, принимающих их, а также заинтересованными международными игроками. Доля американских средств в ежегодном 1,2-миллиардном бюджете агентства составляла около 350 миллионов долларов.

"БАПОР выражает глубокое сожаление и разочарование заявлением США о том, что они больше не будет предоставлять финансирование Агентству после десятилетий уверенной политической и финансовой поддержки", — заявил Ганнесс.

По его словам, "это решение тем более удивительно, что БАПОР и Соединенные Штаты возобновили соглашение о финансировании в декабре 2017 года, которым работа агентства признавалась успешной, целеустремленной и профессиональной".

"Мы самым решительным образом отвергаем критику того, что школы, центры здравоохранения и программы по чрезвычайной помощи БАПОР являются "непоправимыми недостатками", — добавил пресс-секретарь.

"Международное сообщество, наши доноры и принимающие страны неизменно поддерживали достижения БАПОР. Всемирный банк описал нашу деятельность как "глобальное общественное благо" и оценил нашу работу, как одну из наиболее эффективных школьных систем в регионе, где студенты регулярно превосходили своих сверстников в государственных школах", — отметил пресс-секретарь агентства.

Ганнесс также напомнил, что в январе 2018 года США сообщили о сокращении бюджета БАПОР на 300 миллионов долларов, выделив только 60, в то время как в 2017 эта цифра составляла 364 миллиона долларов.