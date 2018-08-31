Российское посольство рассчитывает, что судно Lada скоро покинет ЮАР

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Посольство РФ в ЮАР рассчитывает, что задержанное ранее судно Lada сможет в ближайшие дни покинуть Порт-Элизабет, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии Александр Куляев.

"Рассчитываем, что ответственный орган ЮАР — Совет по вопросам нераспространения — выдаст разрешение на транзит груза (взрывчатки для проведения горно-рудных работ), возможно, уже сегодня. Дальше — вопрос доставки оригиналов этих документов из столицы страны в город Порт-Элизабет. С учётом всех факторов, ожидаем, что судно Lada сможет покинуть Порт-Элизабет в ближайшие дни", — заявил Куляев.

Ранее сообщалось, что полиция ЮАР задержала, предположительно, российское судно с "опасным грузом" на борту в порту города Порт-Элизабет. Сообщалось, что судно стали исследовать после того, как оно отгрузило в порту 14 контейнеров. Посольство РФ в стране сообщило, что судно "Трансфлота", находящееся в ЮАР, перевозило в том числе промышленную взрывчатку, судно было задержано из-за отсутствия необходимых документов на нее и компания уже этим занимается.