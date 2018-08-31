В МИД Ирана назвали возможные темы переговоров Путина, Эрдогана и Роухани

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президенты России, Турции и Ирана в ходе саммита, который пройдет в Иране в сентябре, могут обсудить политику США в отношении Ближнего Востока, заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

"Я думаю, что этот саммит будет подходящей возможностью для того, чтобы президенты смогли обсудить и рассмотреть как в трехстороннем, так и в двустороннем формате отношения (между странами. — Прим. ред.), последние события в регионе, в особенности ошибочную политику США в отношении стран региона и даже в отношении трех стран", — сообщил РИА Новости Касеми.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что саммит пройдет в Тегеране. Кроме того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган встретятся 7 сентября в иранской столице.

Касеми пока не стал называть точную дату и место проведения саммита, отметив, что об этом объявят в Тегеране в скором времени.