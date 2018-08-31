Жириновский заявил, что Эрдоган готов разместить российскую базу в Турции

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. РФ следует договариваться с Турцией и Ираном о размещении на их территории российских военно-морских и военно-воздушных баз, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Надо немедленно потребовать и в Иране, и в Турции наши военно-воздушные, военно-морские базы. Она (Турция) готова, я сам разговаривал, как с вами, с Эрдоганом. Он хочет быть с Россией, он не хочет быть в очереди, стоять в последнем вагоне и ехать в ЕС. С нами он хочет. Потому что с нами весь мир будет знать, кто такой Эрдоган", — сказал Жириновский в эфире "Россия 24"

В июле Жириновский прибыл в Анкару на церемонию инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана по личному приглашению турецкого президента. Тогда лидер ЛДПР заявил, что, по его мнению, расположенная на юге Турции авиабаза "Инджирлик" может быть закрыта для НАТО и передана России

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. Минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Затем президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.