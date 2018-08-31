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Опубликованы расшифровки бесед Ельцина с Клинтоном о Путине

(обновлено: 14:38 31.08.2018)
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© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкВстреча Б.Ельцина и Б.Клинтона в Кремле. Архивное фотоВстреча Б.Ельцина и Б.Клинтона в Кремле. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Родионов
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. На сайте библиотеки Билла Клинтона опубликовали расшифровки двух телефонных переговоров с Борисом Ельциным в 1999 году. Из них следует, что первый президент России лично сообщил Клинтону о выборе своим преемником Владимира Путина.

Борис Николаевич Ельцин. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Во время беседы 8 сентября, Ельцин признался, что долго не мог найти ни одного кандидата на пост президента.

"В конце концов, я наткнулся на него, это Путин", — сообщил он Клинтону.

Ельцин выразил уверенность, что россияне поддержат нового лидера. Положительными качествами Путина Ельцин назвал "обстоятельность и силу", а также "общительность".

Спустя два месяца, 19 ноября, во время еще одного разговора Ельцин высказал уверенность, что именно Путин займет пост президента России.

"Он демократ и знает Запад", — ответил он на вопрос Клинтона насчет того, кто одержит победу на президентских выборах.

Ельцин назначил Путина исполняющим обязанности премьер-министра девятого августа 1999 года, назвав его в тот же день своим преемником. Через неделю Госдума утвердила Путина в должности главы правительства.

Борис Николаевич Ельцин. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Путин о выборе Ельцина: до конца не был уверен, что стану президентом
В новогоднем обращении Ельцин объявил об уходе в отставку, после чего Путин стал исполняющим обязанности президента. Двадцать шестого марта он победил на выборах в первом туре.

Ельцин как младший партнер

Как отметил директор НИИ политической социологии Вячеслав Смирнов, из разговоров следует, что Ельцин выступал в роли младшего партнера.

"Представить преемника — это нормально, это, что называется, рекомендательные письма. Такое часто встречается между главами государств — отрекомендовать своего коллегу, чтобы переговоры и дальнейшая работа шли нормально", — рассказал он в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, Ельцин часто прислушивался к советам, принимал необдуманные решения, а потом их отменял.

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Однако, как отметил Смирнов, преемника сгоряча не выбирают, "потому что от этой кандидатуры зависят и договоренности, и мир в элитах и не только, и собственная безопасность".

Нормальное явление в дипломатии

Российский дипломат, бывший посол в Японии, Южной Кореи и Норвегии Александр Панов также придерживается мнения, что разговор о преемнике не является чем-то сверхъестественным в дипломатии, это нормальное явление.

"Между лидерами бывает такой обмен информацией или такое информирование о каких-то предстоящих событиях", — сказал он.

По его словам, у Ельцина и Клинтона были дружеские и доверительные отношения.

Дипломат отметил, что заявления Ельцина говорят о том, что у него были свои представления о том, какие отношения он может построить и построил с Клинтоном и американцами — доверительные, дружеские.

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9 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Дигитал Резистанс
А, по-моему, на лицо типичный сговор. Все идет по плану, как говорится. И план этот был утвержден еще до распада СССР
13:33
31.08.2018
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Zwezda-notsch
"Доверительные отношения"... Скорее держали Ельцина за шута.
13:35
31.08.2018
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