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"У Ельцина была хорошая интуиция". Мнение о расшифровке бесед с Клинтоном

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© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкВстреча Б.Ельцина и Б.Клинтона в БирмингемеВстреча Б.Ельцина и Б.Клинтона в Бирмингеме
© РИА Новости / Владимир Родионов
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В США опубликованы расшифровки бесед в 1999 году Бориса Ельцина с Биллом Клинтоном, из которых следует, что первый президент РФ сообщил американскому лидеру о преемнике. Политолог Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik прокомментировал обнародованные документы.

 На сайте библиотеки бывшего президента США Билла Клинтона опубликованы расшифровки его телефонных переговоров с российским коллегой Борисом Ельциным в 1999 году, из которых следует, что первый президент России лично сообщил Клинтону о выборе своим преемником Владимира Путина.

Ельцин в ходе беседы, состоявшейся 8 сентября, выразил уверенность, что новый лидер страны получит поддержку граждан. Он признал, что на решение потребовалось много времени.

"В конце концов я наткнулся на него, это Путин", — сообщил Клинтону Ельцин.

Как рассказал первый российский президент, он изучил биографию Путина, его связи и интересы, после чего понял, что он — надежный человек, хорошо разбирающийся в своей сфере ответственности. Положительными качествами Путина Ельцин назвал то, что он "обстоятельный и сильный", а также "очень общительный".

По словам Ельцина, он был уверен, что его американский коллега убедится в том, что новый лидер страны будет "высококвалифицированным партнером".

Спустя два месяца, 19 ноября, Ельцин высказал уверенность, что именно Путин займет пост президента России.

"Конечно, Путин. Он будет преемником Ельцина. Он демократ и знает Запад", — ответил он на вопрос Клинтона насчет того, кто одержит победу на президентских выборах.

Клинтон уже успел тогда пообщаться с Путиным на саммите АТЭС в Окленде. По словам американского лидера, он произвел на него впечатление очень умного человека. Ельцин в ответ отметил, что Путин обладает "внутренним стержнем" и сделает все возможное в рамках закона, чтобы победить. "И он победит. Вы будете вместе работать", — подчеркнул Ельцин, пообещав, что он продолжит линию предшественника на развитие демократии и экономики, а также расширит контакты России.

Директор НИИ политической социологии Вячеслав Смирнов прокомментировал обнародованные документы.

"Отношения в то время были сложные, определенный патронаж США над демократическими процессами в России присутствовал, мы получили много американских кредитов. Поэтому здесь видно, что Ельцин выступает в роли младшего партнера. Представить преемника – это нормально, это, что называется, рекомендательные письма. Такое часто встречается между главами государств – отрекомендовать своего коллегу, чтобы переговоры и дальнейшая работа шли нормально. Ельцин часто прислушивался к советам, часто под горячую руку принимал необдуманные решения, часто потом их отменял. Но он всегда характеризовался тем, что у него была хорошая интуиция. И преемника сгоряча не выбирают, потому что от этой кандидатуры зависят и договоренности, и мир в элитах и не только, и собственная безопасность", — сказал Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik.

Ельцин назначил Путина исполняющим обязанности премьер-министра 9 августа 1999 года, назвав его в тот же день своим преемником. 16 августа Госдума утвердила Путина  в должности главы правительства.

31 декабря Ельцин объявил об уходе в отставку, после чего Путин стал исполняющим обязанности президента. 26 марта он победил на выборах в первом туре.

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