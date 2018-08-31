АНКАРА, 31 авг — РИА Новости. Турция рассчитывает получить в ближайшее время российские зенитно-ракетные комплексы С-400, несмотря на давление со стороны США, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

"Когда на нас падали ракеты с территории Сирии, гибли и получали ранения наши граждане, наши партнеры (из НАТО) начали выводить размещенные в Турции системы ПРО. Нам нужны такие системы, но они отказались нам их продавать. И когда мы пытаемся своими силами решить этот вопрос, они нам ставят преграды. У Турции есть нужда в С-400, с этим договором вопрос решен. И надеюсь, в ближайшее время мы эти системы получим", — заявил Эрдоган, выступая в Балыкесире. Трансляцию вел телеканал NTV

Он раскритиковал Вашингтон за попытки увязать поставки С-400 и истребителей пятого поколения F-35. "Даже оплаченные поставки они пытаются остановить. 900 миллионов долларов мы уже заплатили. Нам должны поставить 120 самолетов F-35", — добавил Эрдоган.

В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в развитии производства С-400 в Турции. США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку.

Ранее сообщалось, что конгресс США намерен приостановить поставку F-35 Турции из-за планов Анкары приобрести российские зенитные ракетные системы С-400. Сенаторы внесли в оборонный бюджет поправку, согласно которой министр обороны должен составить доклад с оценкой потенциальных "значительных изменений" в поставках самолетов Турции. До тех пор, пока доклад не будет готов, поставки предлагается заморозить вовсе.