Пентагон признал уязвимость перед новейшим российским оружием

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Территория США в случае войны не сможет спастись от российского и китайского оружия, считает глава Северного командования Вооруженных сил США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси.

Генерал сообщил, что Пентагон уже ищет способы перестать быть беззащитным перед новейшим оружием.

Как передает издание Military Times, военный призвал полностью поменять оборонную стратегию страны.

"Раньше мы думали, что окружающие нас океаны и дружественные страны на севере и юге делают нашу страну недосягаемой, но все меняется, поскольку есть противники, которые сейчас действительно способны достигнуть нашей территории", — отметил он на 140-й конференции Ассоциации Национальной гвардии США.

США будут нагнетать истерию

Как считает директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев, нельзя недооценивать вооруженные силы США.

"Другое дело, за какие идеалы они будут оборонять страну, — это большой вопрос. С духом в американской армии достаточно сложно", — заявил он в эфире радио Sputnik

Эксперт отметил, что американцы никогда не воевали на собственной территории, за исключением гражданской войны.

"Но ни у России, ни у Китая нет и в мыслях воевать с США, поэтому любые умозаключения американских генералов о том, что США не смогут противостоять России, Китаю или другой стране, не более чем словоблудие", — добавил он.

По его словам, есть и вторая сторона медали: чем больше в США будут нагнетать истерию вокруг военной мощи России, тем больше денег будет выделяться на военные нужды.

Новое оружие

В начале марта Путин в послании Федеральному собранию рассказал о новейших, уже испытанных образцах оружия, которые позволят надолго обеспечить безопасность страны. Среди них — авиационный комплекс "Кинжал", ракетный комплекс "Сармат", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник" и лазерное оружие. Также президент сообщил о разработке гиперзвукового оружия — системы "Авангард", способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

Тогда президент отметил, что Запад отказался обсуждать с Россией ее опасения относительно нарушения стратегического баланса и не стал прислушиваться к предостережениям Москвы относительно ее готовности нейтрализовать угрозы, связанные с развертыванием американской системы ПРО.

Позже глава Стратегического командования Пентагона генерал Джон Хайтен признал, что у Соединенных Штатов нет эффективных средств защиты против российского гиперзвукового оружия.