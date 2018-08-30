Пентагон признал уязвимость перед новейшим российским оружием

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Территория США в случае войны не сможет спастись от российского и китайского оружия, считает глава Северного командования Вооруженных сил США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси.
Как передает издание Military Times, военный призвал полностью поменять оборонную стратегию страны.
"Раньше мы думали, что окружающие нас океаны и дружественные страны на севере и юге делают нашу страну недосягаемой, но все меняется, поскольку есть противники, которые сейчас действительно способны достигнуть нашей территории", — отметил он на 140-й конференции Ассоциации Национальной гвардии США.
США будут нагнетать истерию
Как считает директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев, нельзя недооценивать вооруженные силы США.в эфире радио Sputnik.
Эксперт отметил, что американцы никогда не воевали на собственной территории, за исключением гражданской войны.
"Но ни у России, ни у Китая нет и в мыслях воевать с США, поэтому любые умозаключения американских генералов о том, что США не смогут противостоять России, Китаю или другой стране, не более чем словоблудие", — добавил он.
По его словам, есть и вторая сторона медали: чем больше в США будут нагнетать истерию вокруг военной мощи России, тем больше денег будет выделяться на военные нужды.
Новое оружие
Тогда президент отметил, что Запад отказался обсуждать с Россией ее опасения относительно нарушения стратегического баланса и не стал прислушиваться к предостережениям Москвы относительно ее готовности нейтрализовать угрозы, связанные с развертыванием американской системы ПРО.
Позже глава Стратегического командования Пентагона генерал Джон Хайтен признал, что у Соединенных Штатов нет эффективных средств защиты против российского гиперзвукового оружия.