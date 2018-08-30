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Эксперт назвал две цели заявления генерала США о российском оружии

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CC BY 2.0 / brownpau / PentagonШтаб-квартира Министерства обороны СШАШтаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / brownpau / Pentagon
США не смогут спастись от российского и китайского оружия, заявили в Пентагоне. В эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования Александр Гусев высказал мнение о том, что стоит за этим заявлением.

Территория США в случае войны не сможет спастись от российского и китайского оружия, заявил глава Северного командования Вооруженных сил США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси. Слова военного передает издание Military Times

"Ситуация с безопасностью меняется. Раньше мы думали, что окружающие нас океаны и дружественные страны на севере и юге делают нашу страну недосягаемой, но все меняется, поскольку есть противники, которые сейчас действительно способны достигнуть нашей территории", – отметил генерал на 140-й конференции Ассоциации Национальной гвардии США.

Крылатая ракета производства американской компании Lockheed Martin
© AP Photo / Alik Keplicz
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Он призвал полностью поменять оборонную стратегию Соединенных Штатов. "Мы должны фундаментально переосмыслить защиту нашей страны и продумать, как мы будем защищаться от равного по силе соперника", – добавил он.

Кроме того, генерал сообщил, что Пентагон уже ищет способы защититься от новейшего оружия. В частности, по его словам, министерство обороны США пытается оснастить истребители F-16 радарами с активной фазированной антенной решеткой для того, чтобы боевые самолеты могли перехватывать крылатые ракеты. Военные ищут и другие способы повышения обороноспособности.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik прокомментировал слова американского генерала.

"Вооруженные силы США тоже достаточно мощные, недооценивать их нельзя. Другое дело, за какие идеалы они будут оборонять страну, – это большой вопрос. С духом в американской армии достаточно сложно. Американцы никогда не воевали на собственной территории, за исключением гражданской войны. Но ни у России, ни у Китая нет и в мыслях воевать с США, поэтому любые умозаключения американских генералов о том, что США не смогут противостоять России, Китаю или другой стране, не более чем словоблудие. Но есть и вторая сторона медали. Она заключается в том, что чем больше они будут нагнетать истерию вокруг военной мощи России, тем больше денег затребует Пентагон, и тем больше денег будет выделяться на военные нужды", – сказал Александр Гусев.

Генерал Джон Хайтен
© AP Photo / Nati Harnik
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В Пентагоне уже не раз высказывали опасения, что у США пока нет возможностей перехватывать гиперзвуковые ракеты. В частности, на это во время слушаний сенатского комитета по вооруженным силам обратил внимание глава Стратегического командования американского Минобороны генерал Джон Хайтен. Помимо этого, в СМИ появилась информация о проблемах американских систем ПРО: так, по сведениям газеты The New York Times, в 2017 году в Саудовской Аравии ЗРК Patriot не смог перехватить даже тактическую баллистическую ракету Р-11 (Scud), разработанную еще в середине ХХ века.

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