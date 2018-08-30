Эксперт назвал две цели заявления генерала США о российском оружии

Территория США в случае войны не сможет спастись от российского и китайского оружия, заявил глава Северного командования Вооруженных сил США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси. Слова военного передает издание Military Times.
"Ситуация с безопасностью меняется. Раньше мы думали, что окружающие нас океаны и дружественные страны на севере и юге делают нашу страну недосягаемой, но все меняется, поскольку есть противники, которые сейчас действительно способны достигнуть нашей территории", – отметил генерал на 140-й конференции Ассоциации Национальной гвардии США.
Кроме того, генерал сообщил, что Пентагон уже ищет способы защититься от новейшего оружия. В частности, по его словам, министерство обороны США пытается оснастить истребители F-16 радарами с активной фазированной антенной решеткой для того, чтобы боевые самолеты могли перехватывать крылатые ракеты. Военные ищут и другие способы повышения обороноспособности.
Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik прокомментировал слова американского генерала.
"Вооруженные силы США тоже достаточно мощные, недооценивать их нельзя. Другое дело, за какие идеалы они будут оборонять страну, – это большой вопрос. С духом в американской армии достаточно сложно. Американцы никогда не воевали на собственной территории, за исключением гражданской войны. Но ни у России, ни у Китая нет и в мыслях воевать с США, поэтому любые умозаключения американских генералов о том, что США не смогут противостоять России, Китаю или другой стране, не более чем словоблудие. Но есть и вторая сторона медали. Она заключается в том, что чем больше они будут нагнетать истерию вокруг военной мощи России, тем больше денег затребует Пентагон, и тем больше денег будет выделяться на военные нужды", – сказал Александр Гусев.