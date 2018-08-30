Дочери Порошенко не поступили ни в один из украинских вузов

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Дочери президента Украины Петра Порошенко Евгения и Александра не поступили ни в один из украинских вузов, сообщает Strana.ua. В этом году 18-летние девушки-близнецы закончили Concord College, после чего вернулись на родину.

Concord College занимает четвертое место по уровню академической подготовки учеников среди школ Британии. Выпускники поступают в Оксфорд и Кембридж, LSE и Imperial College, Университет Лондона и другие европейские высшие учебные заведения.

Ранее пресс-служба жены Порошенко обещала обнародовать информацию о том, где будут учиться девушки. Однако за два дня до первого сентября никаких публикаций не последовало.

Журналисты издания попытались найти дочерей украинского президента в Единой государственной базе по вопросам образования, где можно узнать о результатах экзаменов абитуриентов, однако их фамилий там не оказалось.

По версии издания, Евгения и Александра Порошенко, скорее всего, продолжат обучение в Лондонской школе экономики (LSE) или Европейском институте управления бизнесом (INSEAD) во Франции.

В этих же вузах учился их старший брат Алексей Порошенко. Кроме того, он закончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Международный бизнес".

По данным СМИ, младший сын Порошенко Михаил учился в престижной гимназии Консул на Украине, а сейчас продолжает обучение в колледже Concord, который находится в британском графстве Шропшир.

"Пускать корни на Западе"

Как считает политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Павел Салин, вполне закономерно, что дети украинской политической элиты, независимо от того, какую идеологическую позицию они занимают, "будут учиться и пускать корни на Западе".

По его словам, они воспринимают Украину "как какой-то временный источник извлечения ренты".

"Украине не грозит династическая форма правления по двум причинам", — сказал Салин в эфире радио Sputnik.

В доказательство он привел два аргумента: ситуация на Украине неустойчивая, у Порошенко небольшие шансы сохранить президентский пост после очередных выборов; украинские элиты ориентированы на интеграцию в западную элиту, пусть и в низшие ее ступени.