Политолог: дети Порошенко "пускают корни" на Западе

Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной и дочерьми во время молитвы за Украину в Софийском соборе в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной и дочерьми во время молитвы за Украину в Софийском соборе в Киеве

Дочери президента Украины Петра Порошенко не поступили ни в один из украинских вузов, пишут СМИ. Политолог Павел Салин считает эту ситуацию закономерной. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

Дочери президента Украины Петра Порошенко Евгения и Александра не поступили ни в один из украинских вузов, сообщает Strana.ua.

Как отмечает издание, в этом году 18-летние девушки-близнецы закончили Concord College, после чего вернулись на Украину. Журналисты Strana.ua попытались найти дочерей Порошенко в Единой государственной базе по вопросам образования, где можно узнать о результатах экзаменов абитуриентов, однако их фамилий там не оказалось.

Ранее пресс-служба жены Порошенко обещала обнародовать информацию о том, где будут учиться девушки. Однако за два дня до первого сентября никаких публикаций не последовало.

По версии издания, Евгения и Александра Порошенко, скорее всего, продолжат обучение в Лондонской школе экономики (LSE) или Европейском институте управления бизнесом (INSEAD) во Франции, где учился их старший брат Алексей Порошенко.

Такая ситуация закономерна, считает политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Павел Салин. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

"Украине не грозит династическая форма правления по двум причинам. Во-первых, там ситуация очень динамичная, элита не устойчива, и тот же Порошенко сейчас имеет очень невысокие шансы сохранить президентский пост после очередных выборов. Во-вторых, украинские элиты ориентированы на интеграцию в западную элиту, пусть и в низшие ее ступени. Поэтому страну своего нынешнего местоположения они воспринимают как какой-то временный источник извлечения ренты. Поэтому вполне закономерно, что дети Порошенко, как и других представителей украинской элиты, независимо от того, какую идеологическую позицию они занимают, будут учиться и пускать корни на Западе", — сказал Павел Салин.