В Киеве посоветовали украинцам перевезти родственников из России

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян посоветовал гражданам, у которых есть родственники в России, перевезти их на Украину, поскольку там "лучше экология".
Ранее Омелян сообщил, что Мининфраструктуры разработало проект, в котором предлагается прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией. По его словам, после вступления документа в силу в Москву из Украины "будут только медведи ходить".
"Пускай привозят (родственников. — Прим. ред.) на Украину. Я считаю, на Украине намного лучше ситуация с экологией и безопасностью", — сказал Омелян в эфире телеканала "Прямой".
Так он ответил на вопрос, что делать украинцам, у которых есть родственники в России, после прекращения сообщения.
Ранее в российском Минтрансе сообщили, что разработали меры в ответ на возможное прекращение Украиной железнодорожного и автобусного сообщения с Россией. В ведомстве также выразили надежду, что применять их не понадобится.
Сообщение между двумя странами
С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева.
В Киеве неоднократно объявляли о планах прекратить транспортное сообщение с Россией — как автобусное, так и железнодорожное.