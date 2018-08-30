В Киеве посоветовали украинцам перевезти родственников из России

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян посоветовал гражданам, у которых есть родственники в России, перевезти их на Украину, поскольку там "лучше экология".

Ранее Омелян сообщил, что Мининфраструктуры разработало проект, в котором предлагается прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией. По его словам, после вступления документа в силу в Москву из Украины "будут только медведи ходить".

"Пускай привозят (родственников. — Прим. ред.) на Украину. Я считаю, на Украине намного лучше ситуация с экологией и безопасностью", — сказал Омелян в эфире телеканала "Прямой".

Так он ответил на вопрос, что делать украинцам, у которых есть родственники в России, после прекращения сообщения.

Омелян также заявил, что Мининфраструктуры провело проверку "нелегальных" перевозчиков на подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей. "Я думаю, в ближайшее время мы сможем опубликовать эти данные, они на самом деле ничего доброго не несут. Мы будем принимать меры, чтобы эти "черные" или "серые" перевозки остановить", — добавил министр.

Ранее в российском Минтрансе сообщили, что разработали меры в ответ на возможное прекращение Украиной железнодорожного и автобусного сообщения с Россией. В ведомстве также выразили надежду, что применять их не понадобится.

Сообщение между двумя странами

С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева.

Пассажирские поезда еще ходят, но их число уменьшилось в разы по сравнению с тем, что было до госпереворота на Украине. Сейчас между странами нет прямых российских поездов. По территории Украины проходит лишь один транзитный поезд ФПК Москва — Кишинев — Москва с остановкой. Остальные составы, соединяющие две страны, принадлежат "Украинским железным дорогам" и железнодорожным администрациям стран СНГ. При этом маршрут Киев — Москва стал самым прибыльным для украинских перевозчиков в 2017 году.

В Киеве неоднократно объявляли о планах прекратить транспортное сообщение с Россией — как автобусное, так и железнодорожное.

Пятнадцатого августа бывший руководитель главного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк также предложил украинским властям полностью перекрыть украинско-российскую границу. "Давайте вообще отменим все отношения, любые переходы границы с Россией. Оно так и должно быть, если у нас война", — пояснил он.