Украинский министр анонсировал новые ограничения в сообщении с Россией

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян объявил о подписании "исторического документа" с новыми ограничениями в транспортном сообщении с Россией.

По его словам, после вступления документа в силу в Москву из Украины "будут только медведи ходить". Других подробностей министр не привел.

Лидер движения "Украинский выбор — право народа" и представитель Киева в гуманитарной подргуппе по Донбассу Виктор Медведчук назвал вопрос прекращения железнодорожного сообщения "надуманным" и заявил, что такие инициативы только вредят украинским гражданам.

"Очевидно, что министр озабочен отнюдь не решением надуманной им же проблемы, а реализацией своих же русофобских идей", — отметил политик.

Планы Киева и ответные меры Москвы

По оценке Медведчука, ограничение сообщения между странами ущемит права миллионов украинских трудовых мигрантов.

В Киеве неоднократно объявляли о планах прекратить транспортное сообщение с Россией — как автобусное, так и железнодорожное. В российском Минтрансе отметили, что ведомство разработало план ответных мер, однако в случае их введения пострадают граждане обеих стран.

Накануне бывший руководитель главного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк предложил украинским властям полностью перекрыть украинско-российскую границу.

"Давайте вообще отменим все отношения, любые переходы границы с Россией. Оно так и должно быть, если у нас война", — заявил он.

Генерал призвал Киев действовать "прямо и однозначно" и не зацикливаться на транспорте. По мнению Вовка, Киеву следует прекратить финансовые отношения с Москвой и заблокировать торговлю.

Число составов на украинских пассажирских маршрутах постепенно сокращалось с событий весны 2014 года, и сейчас между Россией и Украиной нет прямых российских поездов. По территории Украины проходит лишь один транзитный поезд ФПК Москва — Кишинев — Москва с остановкой.

Остальные составы, соединяющие две страны, принадлежат "Украинским железным дорогам" и железнодорожным администрациям стран СНГ. Маршрут Киев — Москва стал самым прибыльным для украинских перевозчиков в 2017 году.