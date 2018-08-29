Украина подготовила новые санкции в отношении России

МОСКВА, 29 авг — РИА новости. Правительство Украины подготовило новые санкции против России из-за Крымского моста, сообщает пресс-служба украинского Министерства по делам неподконтрольных территорий.

Новый санкционный пакет коснется 19 юридических лиц, причастных к строительству моста через Керченский пролив, среди которых "Стройгазмонтаж", "Мостотрест", "СГМ-Мост", "Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург" и "Портгидрострой". Предлагаемые украинским правительством меры призваны "ограничить или прекратить экономические отношения (этих компаний. — Прим. ред.) со странами Евросоюза и США".

Проект о введении новых санкций передадут на рассмотрение Совету национальной безопасности и обороны.

"Наглая и беспрецедентная политика"

Ранее постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев готовит "неприятные сюрпризы" для российской делегации во время заседания Генассамблеи. По его словам, они будут касаться Крыма и Донбасса.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, европейской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что ждать в такой ситуации можно чего угодно.

Он подчеркнул, что любые заявления могут быть продолжением "наглой и беспрецедентной политики, которая сводится к санкциям и ничем не подтвержденным заявлениям".

Председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, считает, что игра ва-банк на антироссийской карте вряд ли сможет помочь действующей киевской власти.

Он напомнил, что скоро на Украине пройдут выборы президента, а рейтинг нынешнего главы государства недопустимо низок.

По мнению политика, "неприятные сюрпризы" с учетом того, как нынешний украинский "режим поступает со своими собственными гражданами, это, конечно, в стиле Киева".

"Но, к сожалению, вредят пока они только себе", — подчеркнул депутат.

"Пытаются подражать Западу"

Политолог Антон Бердихин считает,что выбирая путь санкционного давления украинское руководство пытается подражать Западу.

По его словам, не исключено, что Киев применит ряд шагов, направленных на усиление давления как Брюсселя, так и Вашингтона на Москву в плане возможного введения новых санкций.

"Данный пакет шагов со стороны Киева вполне может быть реализован на деньги США и американских налогоплательщиков", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.